به گزارش خبرگزای مهر، محمد انصاری ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه کمیته سرمایهگذاری و سومین جلسه گروه کاری دانشبنیان استان البرز، که با حضور مسئولان استانی در سالن جلسات ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه، آخرین وضعیت طرحهای سرمایهگذاری و دانشبنیان استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اجرایی، تأمین نقدینگی، تسهیل مجوزها و پیگیری مصوبات جلسات پیشین اتخاذ شد.
توسعه را نباید قربانی مشکلات مقطعی اقتصاد کرد
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، بر ضرورت نگاه همزمان به «اصلاحات اقتصادی» و «توسعه پایدار» تأکید کرد و گفت: مشکلات اقتصادی و جراحیهای ضروری دولت نباید ما را از مسیر توسعه بازدارد. همزمان با همراهی دولت در اصلاحات اقتصادی، باید به رفع موانع بخش خصوصی، تولید و سرمایهگذاری نیز توجه ویژه داشته باشیم.
تکنرخی شدن ارز؛ تصمیم تاریخی با الزامات اجرایی
مدیرکل صمت البرز با اشاره به تصمیم دولت در خصوص اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز افزود: اداره اقتصاد با ارز چندنرخی، ناگزیر به رانت، فساد و ناامنی اقتصادی منجر میشود. دولت به درستی روی ریشه مشکل دست گذاشته، اما اگر همزمان مشکلات تولید، سرمایهگذاری و شبکه توزیع حل نشود، اثرات این تصمیم بهطور کامل نمایان نخواهد شد.
کمیته سرمایهگذاری؛ بازوی تحقق شعار سال
انصاری با بیان اینکه جلسات کمیته سرمایهگذاری در راستای تحقق شعار سال و به دستور استاندار البرز برگزار میشود، تصریح کرد: در هفت جلسه گذشته تلاش شده بخش عمدهای از موانع طرحهای سرمایهگذاری استان برطرف شود و بسیاری از پروژهها با کمک دستگاههای عضو جلسه به مرحله حلوفصل رسیدهاند.
دانشبنیانها؛ محور اصلی توسعه صنعتی البرز
وی همچنین با اشاره به مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز گفت: گروه کاری دانشبنیان با محوریت ادارهکل صمت و بهعنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمسازی در حوزه توسعه صنعتی استان شکل گرفته و امروز سومین جلسه آن برگزار شد.
به گفته انصاری، برخی از طرحهای سرمایهگذاری استان در حوزه دانشبنیان فعال هستند و به همین دلیل، برگزاری همزمان دو جلسه سرمایهگذاری و دانشبنیان در دستور کار قرار گرفت.
آمارهای کلیدی دانشبنیان در استان البرز
مدیرکل صمت البرز با ارائه گزارشی آماری، وضعیت دانشبنیانهای استان را چنین تشریح کرد: ۳۱۸ پروانه بهرهبرداری صنعتی دانشبنیان با اشتغال بیش از ۳۲ هزار نفر و سرمایهگذاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان، ۱۵۹ جواز تأسیس دانشبنیان با اشتغالزایی حدود ۱۸ هزار نفر و سرمایهگذاری بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان، رتبه اول کشور در فروش محصولات دانشبنیان، رتبه چهارم کشور از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان، ۹ درصد طرحهای صنعتی و ۷ درصد واحدهای فعال استان دانشبنیان هستند.
کمبود زمین؛ مزیت راهبردی برای صنایع دانشبنیان
انصاری با اشاره به محدودیت زمین صنعتی در استان البرز خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود زمین، سیاست استان حرکت به سمت صنایع دانشبنیان، کمآببر و دارای ارزش افزوده بالاست؛ صنایعی که در فضای کمتر، بازده اقتصادی بیشتری ایجاد میکنند.
پیشنهادهای حمایتی ویژه برای شرکتهای دانشبنیان
مدیرکل صمت البرز از جمله پیشنهادهای مطرحشده در جلسات اخیر را لحاظ شدن دانش فنی بهعنوان سرمایه در فرآیندهای اداری و بانکی، تسهیل تغییر کاربری برای واحدهای دانشبنیان خارج از شهرکهای صنعتی، ایجاد کریدور ارزی مستقل برای شرکتهای دانشبنیان، تسهیل در ثبت سفارش، ترخیص کالا و تأمین ارز و تقویت سازوکار ارزشگذاری برند و دانش فنی برای پذیرش توسط بانکها برشمرد.
وی گفت: برگزاری همزمان کمیته سرمایهگذاری و گروه کاری دانشبنیان استان البرز، نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان برای عبور هوشمندانه از چالشهای اقتصادی و تمرکز بر توسعه دانشبنیان بهعنوان پیشران اصلی رشد صنعتی، اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری در البرز است.
