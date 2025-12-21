به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری ظهر یکشنبه در پانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان البرز که به استاندار البرز برگزار شد، تصویری روشن از وضعیت بازار ارائه داد؛ تصویری که پیام اصلی آن برای مردم یک جمله بود: کالای اساسی در بازار هست و نظارتها با قدرت ادامه دارد.
فراوانی کالا؛ خط قرمز مدیریت استان
انصاری با تأکید بر اینکه کمبود کالای اساسی در سطح استان وجود ندارد، اعلام کرد: تمام اقلام پرمصرف و مورد نیاز مردم، بهویژه در ایام مناسبتی، در بازار استان به میزان کافی تأمین شده و هیچگونه نگرانی از بابت عرضه وجود ندارد.
به گفته وی، حتی در کالاهایی که در سطح کشور دچار نوسان بودهاند، استان البرز با برنامهریزی و پیگیری مستمر، اجازه ایجاد خلأ یا التهاب مصنوعی در بازار را نداده است.
گشتهای مشترک؛ نظارت از پشت میز به کف بازار آمد
مدیرکل صمت البرز گفت: یکی از محورهای مهم این جلسه، گزارش عملکرد طرح نظارتی ویژه بازار بود؛ طرحی که از حدود یک هفته گذشته با مشارکت تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیههای صنفی بهصورت میدانی در حال اجراست.
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان تأکید کرد: در این گشتها، هم فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و هم واحدهای صنفی سطح شهر بهصورت دقیق رصد میشوند و در مواردی که تخلف محرز بوده، برخورد قانونی بدون تعارف انجام شده است.
تولید استان، پشتوانه کنترل قیمتها
انصاری با اشاره به سیاست محوری استاندار البرز گفت: یکی از راهبردهای اصلی استان، استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی داخل البرز برای تنظیم بازار است.
بر همین اساس، برنامهریزی شده است تعدادی از کالاهای مهم و پرمصرف، مستقیماً از واحدهای تولیدی استان و با قیمتهای کنترلشده در مراکز مشخص عرضه شود؛ اقدامی که هم به نفع مردم است و هم تولیدکنندگان را در چرخه پایدار تولید نگه میدارد.
نمایشگاههای عرضه مستقیم؛ حذف واسطه، کاهش قیمت؛
در ادامه این مسیر، برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا تا پایان سال و در آستانه ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته دبیر کارگروه تنظیم بازار، این نمایشگاهها با حضور تولیدکنندگان استان و با هدف کاهش قیمتها، حذف واسطههای غیرضروری و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی برگزار خواهد شد و جزئیات اجرایی آن بهزودی اعلام میشود.
پیام روشن به مردم: بازار رها نشده است
انصاری با تأکید بر لزوم آرامش روانی بازار تصریح کرد: مدیریت استان بهصورت روزانه وضعیت بازار را رصد میکند و اجازه نخواهد داد با شایعهسازی، سودجویی یا التهابسازی، فشار بیشتری به مردم وارد شود.
به گفته وی، همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی، مسیر کنترل بازار در البرز را به مسیری فعال، میدانی و نتیجهمحور تبدیل کرده است؛ مسیری که هدف نهایی آن، حفظ آرامش بازار و حمایت واقعی از معیشت مردم است.
