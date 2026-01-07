به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی عصر چهارشنبه در نشست با جمعی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی و نمایندگان اصناف استان البرز که روز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات فعالان صنفی اظهار کرد: با وجود مشکلات متعدد از جمله مسائل نقدینگی، مشکلات بانکی و فشارهای اقتصادی، اصناف با درک شرایط کشور، مسئولانه در کنار مردم ایستاده‌اند و خدمات‌رسانی را ادامه داده‌اند.

نقش تاریخی اصناف در ثبات کشور

وی با اشاره به جایگاه تاریخی اصناف تصریح کرد: اصناف پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن و همچنین در مقاطع اخیر، نقش ویژه‌ای در حفظ ثبات کشور داشته‌اند و شهدای بسیاری را تقدیم نظام کرده‌اند. این سرمایه اجتماعی امروز نیز تداوم دارد.

مطالبه‌گری قانونی با حفظ آرامش جامعه

استاندار البرز با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری حق قانونی اصناف است، گفت: بیان مشکلات و مطالبات حق اصناف است، اما باید مراقب بود دشمن از این مطالبات سوءاستفاده نکند و امنیت و آرامش جامعه خدشه‌دار نشود. همه ما در یک مسیر و یک کشتی قرار داریم و آسیب به هر بخش، به کل جامعه لطمه وارد می‌کند.

شرایط اقتصادی و ضرورت بردباری

وی شرایط اقتصادی کشور را دشوار توصیف کرد و افزود: تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و کاهش درآمدهای ارزی فشارهایی را به کشور تحمیل کرده است. دولت در حال اجرای اصلاحات و جراحی‌های اقتصادی است که طبیعی است با دشواری‌هایی همراه باشد و عبور از این مقطع نیازمند صبر، بردباری و افزایش آستانه تحمل اجتماعی است.

عبداللهی با انتقاد از برخی گزارش‌های غیرواقعی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: نباید فاصله‌ای میان واقعیت کف بازار و گزارش‌های اداری وجود داشته باشد. بسیاری از مشکلات صنفی با گفت‌وگوی مستقیم، شنیدن دغدغه‌ها و حضور میدانی مدیران قابل حل است.

رسیدگی به مسائل مالیاتی و تصمیمات شهری

وی با اشاره به طرح دغدغه‌هایی در حوزه مالیات و عوارض شهری گفت: برخی رویه‌ها در صدور برگه‌های قطعی مالیاتی و تعیین عوارض صنفی نیازمند بازنگری است. مقرر شد این موارد با نگاه کارشناسی بررسی و اصلاح شود و تصمیمات شوراها و شهرداری‌ها با مشارکت نمایندگان اصناف اتخاذ شود.

نقش اصناف در مدیریت بازار

استاندار البرز با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار افزود: کنترل قیمت‌ها، مقابله با کم‌فروشی و تخلفات باید با همکاری اصناف و دستگاه‌های نظارتی انجام شود. استفاده از ظرفیت تولید استان و تمرکز بر کالاهای اساسی، از اولویت‌های مدیریت بازار در البرز است.

تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف

وی در پاسخ به درخواست رؤسای اتحادیه‌ها از تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و اصناف استان خبر داد و گفت: این شورا با هدف طرح مستقیم مسائل صنفی، بررسی تخصصی مشکلات و دستیابی به راهکارهای عملی، به‌صورت منظم و با حضور مدیران مرتبط برگزار خواهد شد.

تأکید اصناف بر گفت‌وگو و مشارکت

در این نشست، نمایندگان اصناف و رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان نیز با تأکید بر اینکه اصناف هرگز به‌دنبال ایجاد التهاب و بی‌ثباتی نبوده‌اند، اعلام کردند: فعالان صنفی با وجود فشارهای اقتصادی تلاش کرده‌اند در کنار مردم باقی بمانند و خواستار گفت‌وگوی مستمر، تصمیم‌گیری کارشناسی و پرهیز از اعمال فشارهای خارج از چارچوب قانون هستند.

استاندار البرز در پایان تأکید کرد: دولت و اصناف در یک جبهه قرار دارند و با همدلی، گفت‌وگو و مشارکت می‌توان از شرایط دشوار اقتصادی عبور کرد و آرامش و ثبات بازار و مسیر توسعه استان را حفظ نمود.