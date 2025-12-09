به گزارش خبرنگار مهر، حمید وکیل باشی معاون کاخ سعدآباد در جمع خبرنگاران بیان کرد: بزرگترین مجموعه‌ای که به سعدآباد انتقال پیدا کرد بعدها به موزه خط و کتابت میرعماد تبدیل شد. در این موزه حدود ۱۵۰۰ نسخه شامل کتب خطی و تک‌نسخه‌های خطی وجود دارد. بخش زیادی از آثار موزه هنرهای تزئینی در خیابان کریمخان به اصفهان و رضاعباسی منتقل شد؛ بخشی هم به اینجا آمد. موزه هنرهای تزئینی اواخر دهه ۷۰ منحل شد، اما مجموعه‌اش بسیار غنی بود. بخش دیگری از اموال موزه خط و کتابت از موزه نگارستان که زمانی بالای کاخ مرمر قرار داشت، به اینجا آمد.

وی افزود: ما تنها یک نمایشگاه از اموال همان مجموعه بیرون کشیدیم به نام نمایشگاهی درباره هزار سال کتابت قرآن، از خط کوفی تا انواع نسخ قرآنی که ثبت ملی هم شد. خوشبختانه بخش زیادی از آثار شاخص موزه میرعماد به‌صورت تک‌به‌تک ثبت ملی شده است و این روند ادامه دارد. فقط در همین ماه ۶۱ پرونده برای ثبت ملی ارسال شده که مربوط به مجموعه معروف ایمری است؛ ارزشمندترین کلکسیون دوره قاجار.

وکیل باشی به تاریخچه مجموعه ایمری پرداخت و گفت: مجموعه ایمری، متعلق به نماینده کمپانی هند شرقی انگلستان بود که علاقه‌مند به هنر شرقی و کلکسیونر آثار ایرانی بود. پس از فوت ایمری، ورثه تصمیم به فروش گرفتند. ابتدا مذاکره با ایران بی‌نتیجه ماند، اما بعد گزارش دادند که این مجموعه باید خریداری شود. پیش از انقلاب با شرایطی خریداری و به موزه نگارستان در کاخ مرمر منتقل شده بود. از آثار شاخص مجموعه ایمری که اکنون در موزه هنرهای زیبای کاخ سعدآباد قرار دارد، تابلوی معروف فتحعلی شاه است.

وی گفت: در سال ۶۱ موزه هنرهای زیبا با بیش از ۳۵۰۰ تابلوی نقاشی از دوره صفوی تا قاجار، مجموعه معاصر ایران و تابلوهای اروپایی تشکیل شد. در عکس‌های مراسم عروسی شاه و ثریا در کاخ مرمر تابلوی معروف ژول برتون نیز دیده می‌شود که کنار در ورودی کاخ مرمر بود، اکنون بخشی از همین مجموعه است. این آثار به سعدآباد منتقل شدند.

وی افزود: اطلاعات مجموعه ایمری، بعدها در قالب کاتالوگ انگلیسی منتشر و سپس دو بار ترجمه شد. همه آثار آنکه حدود ۶۳ اثر است امروز در ایران قرار دارد.