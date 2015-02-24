خانه هنرمندان و کاخ سعدآباد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان ایران در نشست خبری که به منظور امضای تفاهم نامه همکاری با حضور یوسف منصورزاده سرپرست کاخ موزه سعدآباد برگزار شد، درباره این تفاهم نامه گفت: سعدآباد از فاخرترین و زیباترین مجموعه های فرهنگی و هنری تهران است و هر ساله تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی از آن بازدید می کنند، این مجموعه پتانسیل بالایی دارد که در کنار ابعاد تاریخی خود بتواند در زمینه فرهنگی و هنری نیز فعالیت های گسترده تری داشته باشد.

وی افزود: ما متأسفانه در شمال شهر تهران همچنین شرق و غرب تهران مراکز فرهنگی و هنری فعال نداریم و کاخ موزه سعدآباد یکی از مراکزی است که می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند و بخشی از دغدغه ما برای جبران کمبود فضای فرهنگی و هنری را پاسخ دهد.

سرسنگی همچنین با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی و هنری در تهران تأکید کرد: من معتقدم اگر چه در زمینه فضاهای فرهنگی کاستی هایی داریم اما از همین داشته های موجود نیز به خوبی استفاده نشده است و در تهران مراکزی هست که با اندک همت می تواند به مراکز فرهنگی وهنری فعال تبدیل شود.

کاخ سعدآباد به قطب فعالیت های فرهنگی و هنری شمال تهران تبدیل می شود

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری میان خانه هنرمندان و کاخ موزه سعدآباد بیان کرد: با امضای این تفاهم نامه از این پس شاهد برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در این مجموعه خواهیم بود، البته پیش از این نیز این مجموعه پذیرای هنرمندان وبرنامه های مختلف هنری بوده است اما درسال های اخیر این برنامه ها کمرنگ شده است و با توجه به پتانسیل این کاخ موزه برای اجرای تئاتر، موسیقی و برگزاری نمایشگاه های هنری، این مجموعه می تواند به قطب فعالیت های هنری در شمال شهر تهران تبدیل شود.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در بخش دیگری از سخنانش از تلاش این مرکز برای تبدیل فضاهای بالقوه در سطح شهر تهران به مراکز فرهنگی و هنری خبر داد و افزود: در این راستا با شهرداری نیز مکاتبه کرده ایم که برای پیاده گذر 17 شهریور برخی از ساختمان های این خیابان تغییر کاربری پیدا کند و به فضاهای فرهنگی و هنری تبدیل شود. همچنین خیابان برادران مظفر شمالی نیز از جمله مکان هایی است که قرار است شهرداری یک مجموعه فرهنگی و هنری در آن ایجاد کند و در منطقه 12 نیز قرار است سرای کاظمی و سایر فضاهای خوب این منطقه تبدیل به مراکز فرهنگی و هنری شود. ما نیز با توجه به پتانسیل خانه هنرمندان و انجمن های مختلف هنری برای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در این مراکز اعلام آمادگی کرده ایم تا فعالیت های هنری خانه هنرمندان به سایر مناطق تهران نیز گسترش یابد.

افتتاح نگارخانه دائمی کاخ موزه سعدآباد

یوسف منصورزاده سرپرست کاخ موزه سعدآباد نیز در سخنانی درباره این تفاهم نامه اظهار کرد: خانه هنرمندان ایران قلب تپنده حوزه هنر در پایتخت ایران است و با تمام محدودیت مکانی که دارد، فعالیت های گسترده آن توانسته نیازهای هنری و معنوی جامعه تهران را تأمین کند.

وی با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه یادآور شد: ما قصد داریم که خانه هنرمندان را توسعه دهیم و فعالیت های فرهنگی و هنری را در شمال شهر تهران و مجموعه کاخ موزه سعدآباد فعال کنیم.

منصورزاده با اشاره به بخش های مختلف کاخ موزه سعدآباد بیان کرد: موزه هنرهای زیبا سعدآباد پتانسیل قوی برای فعالیت های هنری دارد و در این موزه نفیس ترین تابلوهای نقاشی و مجسمه اروپایی از قرن 17 میلادی به این سو نگهداری و همچنین تابلوهای نقاشی نفیس از دوره صفویه تا دوره معاصر را شامل می شود. همچنین در موزه میرعماد به عنوان تنها موزه خوشنویسی درکشور، نفیس ترین آثار خوشنویسی و کتابت را از دوره صفویه به این سو داریم که به مناسبت های مختلف نیز پذیرای آثار هنرمندان خوشنویس است. در موزه حسین بهزاد نیز بهترین آثار نگارگری ایران را با آثاری از این هنرمند در اختیار داریم و موزه استاد فرشچیان نیز شامل آثار این هنرمند برجسته نگارگر ایرانی است که هم اکنون این موزه میزبان نمایشگاهی از آثار استاد زاویه است.

وی با اشاره به نمایشگاه هایی که در موزه هنرهای زیبا برگزار می شود، بیان کرد: این موزه از 15 اسفندماه پذیرای نمایشگاهی از آثار ناصر اویسی خواهد بود.

سرپرست کاخ موزه سعدآباد همچنین از افتتاح نگارخانه دائمی این مجموعه از روز جمعه 8 اسفندماه خبر داد و گفت: روز 8 اسفندماه نگارخانه دائمی کاخ موزه سعدآباد با نمایش آثار نقاشی آغاز به کار می کند، مکان این نگارخانه ساختمان دولو مربوط به دوره قاجار است.

در ادامه این نشست منصورزاده درباره امکان برقراری ارتباط این مجموعه با سایر مراکز فرهنگی و هنری از جمله خانه تئاتر، سینما و ... بیان کرد: این نخستین گام ما برای ارتباط با مراکز فعال فرهنگی وهنری است و آمادگی همکاری با دیگر مراکز فعال هنری را داریم.

تسهیل اجرای برنامه های هنری با همکاری خانه هنرمندان

وی درباره اجرای برنامه های موسیقی و گروه هایی که به دلایلی امکان برگزاری کنسرت در این مجموعه را نداشته اند، بیان کرد: هیچ منعی برای اجرای کنسرت موسیقی در کاخ سعدآباد وجود ندارد. متوقف شدن اجراهای موسیقی مربوط به 8 سال گذشته می شود که فعالیت های فرهنگی و هنری در این مجموعه کمرنگ شده بود اما اکنون این امکان وجود دارد چرا که یکی از اعضای هیأت امنای کاخ سعدآباد آقای مرادخانی معاون امورهنری وزارت ارشاد است که در این زمینه با ما همکاری دارند و از این برنامه ها استقبال می کنند.

سرسنگی هم گفت: خانه هنرمندان تلاش می کند با استفاده از ظرفیت های گروه های هنری تخصصی خود، امکان اجرای برنامه ها را در کاخ سعدآباد تسهیل کند. خانه هنرمندان به صورت بالقوه مجوز برگزاری برنامه های مختلف را دارد.

وی تأکید کرد: در زمینه اجرای کنسرت تلاش می کنیم که متناسب با فضای تاریخی کاخ سعدآباد آثار فاخر عرفانی و موسیقی سنتی را در این مجموعه برگزار کنیم.

امکان نمایش مولاژ و کپی آثار موزه ای در خانه هنرمندان

منصورزاده همچنین درباره امکان برگزاری نمایشگاهی از آثار موزه ای کاخ سعدآباد در خانه هنرمندان بیان کرد: خروج و نمایش اصل آثار موزه ای از کاخ سعدآباد کار دشواری است ولی اگر امکان و زمینه های آن فراهم شود، می توان نه اصل اشیاء بلکه مولاژ و کپی آثار موزه هنرهای زیبا را در خانه هنرمندان به نمایش گذاشت.

سرسنگی هم در ادامه گفت: می توان در خانه هنرمندان فضایی را به صورت مجازی در اختیار کاخ سعدآباد گذاشت تا امکان بازدید از بخش های مختلف این کاخ برای علاقمندان فراهم شودو این آثار را به صورت مجازی به نمایش بگذاریم. اما برای خروج و نمایش آثاری که منع قانونی ندارند، می توان این هماهنگی را ایجاد کرد که در خانه هنرمندان شاهد برپایی نمایشگاه آثار این مجموعه باشیم.

وی افزود: در فاز اول این همکاری، کاخ سعدآباد میزبان و ما با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری مهمان آنها هستیم که در فازهای بعد می تواند این همکاری به شکل معکوس نیز تداوم یابد.

تولید کپی آثار هنرمندان با امضا صاحب اثر

سرسنگی در بخش دیگری از سخنانش از اجرای پروژه تولید کپی از اصل آثار هنرمندان در خانه هنرمندان ایران خبر داد و گفت: بسیاری از آثار هنرمندان قیمت بالایی دارند و برای دسترسی همگان به آثار هنری در حال تولید کپی از اصل این آثار با امضای خود هنرمند هستیم تا هر کس امکان داشتن یک اثر هنری خوب را در خانه اش داشته باشد و اگر این همکاری با کاخ موزه سعدآباد ادامه یابد می توانیم این پروژه را به آثار این مجموعه نیز گسترش دهیم که کپی خوبی از اصل آثار این کاخ موزه آماده فروش کنیم و به قیمت مناسب در اختیار مردم علاقمند قرار دهیم.

گروه های تئاتر خیابانی در کاخ سعدآباد فعال می شوند

منصورزاده درباره امکان اجرای تئاتر خیابانی در کاخ سعدآباد گفت: کاخ سعدآباد در این زمینه فعالیت هایش را شروع کرده است و قصد داریم که گروه های تئاتر محیطی و خیابانی را در این مجموعه فعال کنیم و آماده همکاری با هنرمندان تئاتر در این زمینه هستیم.

وی تأکید کرد: با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در کاخ موزه سعدآباد ساعت کاری این مجموعه که 9 صبح تا 5 عصر است، به ساعات شب نیز افزایش می یابد و مردم می توانند شب ها نیز از برنامه های این مجموعه استفاده کنند.

در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری های فرهنگی وهنری میان مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و یوسف منصورزاده سرپرست کاخ موزه سعدآباد به امضا رسید.

این تفاهم نامه در مدت زمان یک ساله تعریف شده و شامل اجرای پروژه های مشترک فرهنگی، هنری و آموزشی در سطوح ملی و بین المللی شامل جشنواره، سمپوزیوم، تئاتر، موسیقی، پرفورمنس، همایش، ورک شاپ و ...، همکاری در برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی و رویدادهای فرهنگی در فضاهای در اختیار طرفین بصورت مشارکتی، فراهم کردن زمینه انجام تبلیغات محیطی در فضای تحت اختیار طرفین، فراهم آوری امکان نمایش متقابل آثار موزه ای و میراثی در کاخ سعدآباد و مجموعه خانه هنرمندان ایران و اختصاص سهمیه های خاص جهت بهره مندی از برنامه های فرهنگی و هنری طرفین است.