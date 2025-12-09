به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص برخی داروخانه‌ها پرداخت که دارای الگوی فعالیتی بوده‌اند که با عملکرد واقعی و تعداد نسخ ثبت‌شده مطابقت ندارد و این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز عرضه خارج از شبکه و ایجاد اختلال در نظام دارویی کشور باشد.

وی همچنین با بیان شعار روز مبارزه با فساد یعنی «ایرانی مقتدر، شفاف و قانون‌مدار» و ابراز امیدواری نسبت به حرکت جدی همه ارگان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی نسبت به آن مقوله مهم، تاکید کرد: بر اساس رصدها و بازرسی‌های انجام‌شده، داروخانه‌های متخلف به مراجع قانونی و تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند و پرونده‌ها جهت رسیدگی در دادسرا یا کمیسیون‌های ماده ۱۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی در جریان است.

مهرزادی افزود: بازرسان معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با همکاری و حضور بازرسان دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو پس از رصد سامانه تی‌تک از داروخانه‌های مشکوک به تخلف بازرسی به عمل آورده و پس از احراز تخلف پرونده‌های آنها به مراجع صالح رسیدگی‌کننده ارسال شده و پرونده‌ها در حال پیگیری است.

وی با قدردانی از بخش عمده داروخانه‌ها که مطابق ضوابط فعالیت کرده و نقش مؤثری در استمرار خدمات دارویی ایفا می‌کنند، گفت: عملکرد مسئولانه این مراکز ستون اصلی نظام تأمین دارو است.

وی افزود: موارد تخلف شناسایی‌شده نیز بدون اغماض در مسیر رسیدگی قرار گرفته و هدف از پیگیری‌ها صیانت از شبکه رسمی توزیع دارو و جلوگیری از رفتارهایی است که می‌تواند اعتماد عمومی و نظم بازار دارو را تحت تأثیر قرار دهد.