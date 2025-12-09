  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

ارسال پرونده داروخانه‌های متخلف به تعزیرات

سرپرست دفتر ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: برخی داروخانه‌ها رفتارهای غیرهمخوان با ظرفیت فعالیت خود داشته‌اند و این موارد به تعزیرات معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص برخی داروخانه‌ها پرداخت که دارای الگوی فعالیتی بوده‌اند که با عملکرد واقعی و تعداد نسخ ثبت‌شده مطابقت ندارد و این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز عرضه خارج از شبکه و ایجاد اختلال در نظام دارویی کشور باشد.

وی همچنین با بیان شعار روز مبارزه با فساد یعنی «ایرانی مقتدر، شفاف و قانون‌مدار» و ابراز امیدواری نسبت به حرکت جدی همه ارگان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی نسبت به آن مقوله مهم، تاکید کرد: بر اساس رصدها و بازرسی‌های انجام‌شده، داروخانه‌های متخلف به مراجع قانونی و تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند و پرونده‌ها جهت رسیدگی در دادسرا یا کمیسیون‌های ماده ۱۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی در جریان است.

مهرزادی افزود: بازرسان معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با همکاری و حضور بازرسان دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو پس از رصد سامانه تی‌تک از داروخانه‌های مشکوک به تخلف بازرسی به عمل آورده و پس از احراز تخلف پرونده‌های آنها به مراجع صالح رسیدگی‌کننده ارسال شده و پرونده‌ها در حال پیگیری است.

وی با قدردانی از بخش عمده داروخانه‌ها که مطابق ضوابط فعالیت کرده و نقش مؤثری در استمرار خدمات دارویی ایفا می‌کنند، گفت: عملکرد مسئولانه این مراکز ستون اصلی نظام تأمین دارو است.

وی افزود: موارد تخلف شناسایی‌شده نیز بدون اغماض در مسیر رسیدگی قرار گرفته و هدف از پیگیری‌ها صیانت از شبکه رسمی توزیع دارو و جلوگیری از رفتارهایی است که می‌تواند اعتماد عمومی و نظم بازار دارو را تحت تأثیر قرار دهد.

