تحقق ۶۰ درصدی تعهد اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد

ابراهیم مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعهد اشتغال استان در سال جاری ۶ هزار و ۸۰۰ نفر است، گفت: با استفاده از اعتبارات تبصره ۳، تاکنون برای ۴ هزار و ۲۴۱ نفر شغل ایجاد شده و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تا این مرحله ۶۰ درصد از تعهد اشتغال محقق شده، به توزیع آماری ایجاد مشاغل در شهرستان‌های مختلف استان اشاره کرد و افزود: در بویراحمد هزار و ۳۸۹ مورد، گچساران ۷۴۷ مورد، کهگیلویه ۶۶۱ مورد، دنا ۳۰۲ مورد، باشت ۳۳۶ مورد و بهمئی ۲۶۴ مورد شغل ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه سهم استان از اعتبارات تبصره ۳ یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است، تاکید کرد؛ در چرام ۲۱۴ مورد، مارگون ۱۸۳ مورد و لنده ۱۴۵ مورد شغل ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده به بانک معرفی شده است، بیان کرد: جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغالزایی مورد تاکید است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری ۹ جلسه با فرمانداران شهرستان‌ها خبر داد و گفت: از آنان خواسته‌ایم تا نظارت دقیقی بر روند پرداخت داشته باشند تا این تسهیلات به شکل صحیح و هدفمند هزینه شود.