آموزش و توانمندسازی نیروهای جهادی ضرورتی دائمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به اهمیت این دوره گفت که بیانات مقام معظم رهبری همواره چراغ راه مدیران جهادی است و محور اصلی موفقیت دستگاه‌های اجرایی را تشکیل می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر مدیریت شهری بخواهد کارآمد، پاسخگو و تحول‌آفرین باشد، باید این اصول را مبنای عمل قرار دهد.

وی نخستین اصل مدیریت از منظر رهبر انقلاب را روحیه جهادی معرفی کرد و افزود: مدیر جهادی در میدان عمل شناخته می‌شود؛ مدیری که از بروکراسی عبور کند، به میان مردم برود و برای حل مسائل شهر اقدام عملی داشته باشد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران اصل دوم را عدالت‌محوری در تصمیم‌سازی‌ها دانست و اظهار کرد: مدیریت شهری زمانی موفق است که توزیع خدمات، امکانات و منابع به‌صورت عادلانه و بر اساس نیاز واقعی مناطق صورت گیرد؛ به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار که باید بیش از دیگر نقاط مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به اصل مردمی‌بودن مدیر تصریح کرد: در نگاه مقام معظم رهبری، مدیر باید در دسترس مردم باشد، از نزدیک مسائل را ببیند و با رویکرد مسئله‌محور تصمیم بگیرد. فاصله گرفتن از مردم آفت مدیریت است.

فروزنده در بخش دیگری از سخنرانی خود، پاک دستی و سلامت اداری را از اصول کلیدی مدیریت در اندیشه رهبری عنوان کرد و گفت: شفافیت، فسادستیزی و سلامت اداری باید در همه تصمیمات، قراردادها و فرآیندهای شهرداری جریان پیدا کند. مدیر پاکدست اعتماد مردم را تقویت می‌کند.

وی همچنین چابک‌سازی ساختارها را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: کاهش فرآیندهای زائد، سرعت در تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی میان بخش‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا خروجی مدیریت شهری برای شهروندان ملموس باشد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: رهبر انقلاب همواره بر تربیت نیروی انسانی مؤمن، متخصص و دارای روحیه انقلابی تأکید داشته‌اند. استمرار آموزش و توانمندسازی نیروهای شهرداری یکی از ضرورت‌های اصلی ارتقای مدیریت شهری است.

فروزنده در پایان ضمن تقدیر از سازمان بسیج شهرداری تهران برای برگزاری دوره «شهید سوداگر ۳» گفت: این دوره‌ها زمینه انسجام سازمانی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و تقویت روحیه جهادی در میان مدیران و نیروهای بسیجی را فراهم می‌سازد که برای پیشبرد مأموریت‌های کلان شهر تهران بسیار ضروری است.

گفتنی است دوره «شهید سوداگر ۳» با حضور معاونین ستادی، فرماندهان و اعضای شورای حوزه و پایگاه‌های بسیج شهرداری تهران برگزار می‌شود و شامل نشست‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارتی و برنامه‌های عملیاتی است.