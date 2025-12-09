به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد اسدی بیان کرد: به دنبال تخریب سوزن ریل راهآهن در محدوده این بخش و حوالی ایستگاه مازو، موضوع بلافاصله از سوی عوامل مربوطه به پلیس آگاهی راهآهن گزارش شد و با صدور دستورات قضائی لازم، تیمهای عملیاتی، شناسایی عاملین تخریب را در دستور کار قرار دادند.
رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری اصل افزود: در کمتر از ۷۲ ساعت، دو متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که در جریان تحقیقات مقدماتی به اقدام خود مبنی بر تخریب سوزن ریل قطار اعتراف کردند.
وی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار تأمین متناسب، با توجه به سن افراد دستگیرشده، برای طی مراحل قانونی به کانون اصلاح و تربیت اهواز معرفی شدند.
اسدی اصل گفت: خوشبختانه با گزارش و اقدام بهموقع، این تخریب موجب بروز حادثهای در این محور نشد.
