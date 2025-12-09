احمدی: فرهنگ زیرساخت بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی است

حجتالاسلام محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امور فرهنگی در هر جامعه هویتساز و جهتدهنده است و موضوعاتی چون عفاف و حجاب، پاسداشت ارزشهای دینی و توجه به فرهنگ و هنر اصیل ایرانی اسلامی ریشههای استواری هستند که جامعه را در برابر آسیبهای اخلاقی و اجتماعی مصون میکنند.
وی افزود: دشمنان سالهای زیادی با شناخت دقیق از این جایگاه، بیشترین هزینههای رسانهای و تبلیغاتی خود را برای تضعیف همین بنیانها صرف کردهاند تا جامعه را دچار سردرگمی فرهنگی کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی محلات با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در خصوص کاهش بودجه فرهنگی گفت: در شرایط کنونی که کشور با تهاجم فرهنگی سازمانیافته روبهرو است، کاهش بودجه نهتنها منطقی نیست، بلکه باید نگاه حمایتی و تقویتشدهتری به این بخش وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بخش فرهنگ، خط مقدم جنگ نرم است و هرگونه تضعیف آن موجب خلأ در حوزه آموزش، آگاهیبخشی و صیانت از ارزشهای اجتماعی خواهد شد.
حجتالاسلام احمدی تاکید کرد: فعالیتهای فرهنگی نهتنها هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای امنیت فکری و اخلاقی جامعه محسوب میشود و تضعیف این حوزه، اثرات برگشتناپذیری بر ساختارهای اجتماعی میگذارد.
وی افزود: دولتها در کشورهای توسعهیافته همواره بر تقویت امور فرهنگی تأکید دارند، زیرا فرهنگ زیرساخت بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش بودجه فرهنگی میتواند از فشارهای اقتصادی بکاهد، عنوان کرد: کاهش بودجه فرهنگی هیچ تأثیر واقعی در حل مشکلات اقتصادی ندارد و تجربه نشان داده که صرفهجویی در فرهنگ تنها موجب افزایش آسیبهای اجتماعی و اخلاقی میشود و خسارتهای ناشی از تضعیف فرهنگ در درازمدت چندین برابر هزینههای امروز خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی محلات با اشاره به شرایط جنگ نرم افزود: در شرایط کنونی جامعه بیش از هر زمان دیگر به فعالیتهای فرهنگی هدایتگر، آموزشهای رسانهای، تقویت هنر متعهد و برنامههای اثرگذار نیاز دارد و هرگونه کاهش بودجه به معنای عقبنشینی در میدان فرهنگ است.
وی تصریح کرد: استمرار هجمههای دشمن و استفاده آنان از ابزارهای نوین اقتضا میکند که کشور در حوزه فرهنگ نهتنها کم نگذارد، بلکه راهبردهای تقویتی بهکار گیرد.
حجت الاسلام احمدی با تأکید بر لزوم توجه دولت و دستگاههای فرهنگی گفت: فرهنگ ستون فقرات جامعه است و با تقویت این بخش میتوان سرمایه اجتماعی، نشاط عمومی و انسجام ملی را افزایش داد و اکنون وظیفه همه نهادها و مسئولان آن است که با نگاهی مسئولانه، از حوزه فرهنگ حمایت کنند تا جامعه در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مستحکمتر شود.
نظر شما