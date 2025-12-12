گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه اراک اظهار کرد: پاکی خانواده و تربیت بر پایه لقمه حلال، نسل‌های مؤمن را پرورش می‌دهد و مادران با ایمان و عفاف هویت فرزندان را شکل می‌دهند.

وی افزود: حضرت زهرا (س) با سیره سرشار از ایمان، ایثار و دفاع از حق، الگویی جاودانه برای جامعه اسلامی است و رفتار مؤمنان بر پایه این معیارهای الهی سنجیده می‌شود.

آیت الله دری تصریح کرد: حضرت خدیجه (س) با وجود شأن اجتماعی و دارایی فراوان، تمام توان و امکانات خود را در حمایت از رسالت پیامبر اکرم (ص) به کار گرفت و این فداکاری از برجسته‌ترین جلوه‌های ایمان در تاریخ اسلام به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تقوا مفهومی عملی و بنیادین برای حفظ عزت و کرامت انسان در برابر لغزش‌های نفسانی و آسیب‌های اجتماعی است.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: ترویج آموزه‌های تقوا در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد، جامعه را در برابر تهدیدهای اخلاقی و فرهنگی محافظت می‌کند.

وی افزود: آسیب به بنیان خانواده به‌طور مستقیم موجب تضعیف ساختار و سلامت جامعه می‌شود.

آیت الله دری گفت: مادران، پایه‌گذاران حقیقی جامعه‌اند و نقش تربیتی آنان بنیاد جامعه‌ای سالم، مقاوم و با هویت دینی را شکل می‌دهد.

وی تاکید کرد: مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) با نقش آفرینی در تقویت شور ایمانی، باید نیت الهی و مسئولیت معنوی خود را رعایت کرده و از سوءاستفاده یا فعالیت‌های غیرمسئولانه پرهیز کنند.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی با تأکید بر فرمایشات رهبر انقلاب، تلاش‌های رسانه‌ای دشمن برای تضعیف روحیه ملت ایران را ناکام خواند و گفت: ملت ایران با ایمان و پیوند با اهل‌بیت (ع) در برابر جنگ نرم استوار ایستاده است.