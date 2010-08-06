فرهنگ اگر بازیچه سیاست و گروههای سیاسی شود مصیبت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در هفدهمین اجلاس کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها که روز پنجشنبه به میزبانی قزوین برگزارشد با طرح این پرسش که در مقابل سوالات، ابهامات و پرسش های نسل جوان در برابر برخی عملکردها چه کسی پاسخگوست افزود: باید در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان به این سوال جواب اساسی داد.

وی هویت بخشی، حفظ هویت ملی، دینی، اخلاقی و اجتماعی جامعه را یکی از کارکردهای فرهنگ دانست و اضافه کرد: ناسازگاری فعلی در نسل جدید و قدیم، ناشی از غفلت مسئولان از حوزه فرهنگ و عدم انتقال ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس به نسل جدید است.

این مقام مسئول انسجام بخشی در حوزه فرهنگ و استفاده از ظرفیت های فرهنگی را برای تکامل بخشی اجتماعی از دیگر کارکردهای مقوله فرهنگ اعلام کرد و افزود: با فرهنگ می توان انرژی ها را به سرمایه اجتماعی و خلاقیت تبدیل کرد.

رئیس مجمع مشورتی کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها، نقطه اصلاح و بهبود وضعیت زیست شهری را توجه به مقولات فرهنگی دانست و گفت: اگر اقدامات عمرانی، توسعه شهری و برنامه ریزی دارای پیوست مطالعات فرهنگی باشد مشکلات فرهنگی شهرها کاهش قابل ملاحظه ای می یابد.

وی با انتقاد از کاهش نقش شهروندان در مقوله های فرهنگی افزود: برنامه ریزی فرهنگی باید مبتنی بر ارائه راهکار از پایین به بالا و کاهش مداخله دولت باشد و بر اساس مطالعات باید نقش مردم بیشتر شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه توسعه فرهنگی باید برای خود فرهنگ صورت گیرد، خاطرنشان کرد: فرهنگ اگر بازیچه سیاست و گروه های سیاسی شود مصیبت است.

رئیس مجمع مشورتی کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها سهم بودجه فرهنگی را در مقابل سهم بودجه عمرانی و... کشوربسیار ناچیز دانست و افزود: این مساله امروز خیلی ملموس است و نیازمند بازنگری اساسی است.

طلایی در ادامه تدوین قانون یکپارچه ای در حوزه فرهنگ با توجه به گستردگی نهادها در این حوزه را خواستار شد.

وی کمبود تولیدات محصولات فرهنگی در کشور و ورود محصولات فرهنگی کشورهای دیگر را از دیگر مشکلات حوزه فرهنگ اعلام کرد و افزود: آموزشهای فرهنگی هزینه بر است ولی در بلند مدت تولید سرمایه اساسی می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، بومی سازی طرحهای فرهنگی در شهرهای کشور را خواستار شد و افزود: باید در برنامه ریزی های فرهنگی نقش شهروندان در مدیریت شهری و حوزه های فرهنگی پررنگ شود.

طلایی با اعلام اینکه بسیاری از مسائل فرهنگی قابل اندازه گیری است گفت: می توان با کار کارشناسی شاخص های نظارت و ارزیابی را برای تقویت امور فرهنگی تدوین کرد.

رئیس مجمع مشورتی کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها با بیان اینکه باید روی ارزشها و باورهای دینی و اجتماعی مردم سرمایه گذاری کرد افزود: مسجد باید کانون تولیدات و توسعه فرهنگی باشد مرکز ثقل بلدیه طیبه مسجد است.

وی برنامه ریزی برای تقویت و تحکیم نهاد خانواده را از ظرفیت های فرهنگی کشور دانست و گفت: در صورت همفکری و همگامی می توان جهت تحقق این امر موج ملی ایجاد کرد.

طلایی توجه به بهداشت اجتماعی، سلامت اخلاقی ، حفظ محیط زیست و گردشگری را با هدف هویت بخشی به جامعه خواستار شد و افزود: حل مشکلات شهری با تقویت مدیریت یکپارچه شهری، تقویت شوراهای اسلامی شهر و تحقق مدیریت محلات ممکن است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف و سال همت مضاعف و کار مضاعف گفت: به فرمایشات رهبری در حوزه فرهنگی نباید مقطعی و فصلی نگاه کرد.

طلایی با اعتراض به برخی مفاد لایحه برنامه 5 ساله جدید که نقش شوراها را در مدیریت شهرها کمتر کرده است افزود: با توجه به فرمان امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب بر تاکیدات مصرح قانون اساسی مبنی بر نقش مردم و شوراها، متاسفانه به این امر توجه نمی شود.

وی اتصال مردم با حاکمیت، دولت و حکومت را از طریق شوراها ممکن دانست و افزود: از مجلس می خواهیم به تقویت نقش شوراها در لایحه برنامه 5 ساله توجه بیشتری کند.