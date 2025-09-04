به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای ۱۵۰ سری جهیزیه به ۱۵۰ زوج فریمانی، با حضور محمد حسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در سالن همایشهای مرکز نمایشگاههای آستان قدس رضوی در باب الجواد (ع) حرم مطهر برگزار شد.
جعفر رئیسیان زاده، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در خصوص اهدای این جهزیهها، گفت: مهمترین رویکرد در سفرهای تولیت آستان قدس رضوی به شهرستانها و به ویژه نقاط محروم، ارائه خدمات اجتماعی و خدمت رسانی در جهت محرومیت زدایی تا حد توان و امکانات این آستان مقدس است.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی تصریح کرد: تولیت آستان قدس رضوی در این سفرها تلاش میکنند، تا حد امکان و توان این آستان مقدس در جهت خدمت رسانی به ویژه در حوزههای اجتماعی و حمایتی قدمهایی بردارند. به عنوان نمونه کمک به آزادی زندانیان غیر عمد، حمایت بابت تأمین بخشی از هزینههای درمان و معیشت و یا موضوع تسهیل ازدواج نیز در شمار این حمایتها قرار دارد که این اقدامات از اولویتهای فعالیتهای اجتماعی آستان قدس رضوی است.
وی ادامه داد: در سفر چندی قبل تولیت آستان قدس رضوی به شهرستان فریمان، از میان یک هزار و ۸۳۰ درخواست کمک، ۳۲۰ مورد آن مربوط به حمایت در ازدواج و تشکیل زندگی بود که از این میان پس از بررسیهای لازم در ملاکهای مورد نظر از جمله قرار داشتن در دهکهای یک تا چهار، ۱۵۰ زوج حائز شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه جهیزیه شناخته شدند.
رئیسیان زاده ادامه داد: با دستور تولیت آستان قدس رضوی، ۱۵۰ کمک هزینه جهیزیه برای هر زوج ۶۰۰ میلیون ریال به منظور تهیه اقلام اصلی تدارک دیده شده که امروز در این مراسم به آنها اهدا شد.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی با اشاره به فرایند تهیه این جهیزیه توسط خانوادهها، گفت: به جهت این که این زوجها مورد تکریم لازم قرار بگیرند، امروز حوالههایی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال را دریافت میکنند و بدون این که کسی متوجه این کمک شود، زوجها با مراجعه به ۵ فروشگاه در شهر فریمان که هماهنگیهای لازم را ما با این فروشگاهها انجام دادیم، میتوانند متناسب با نیازها و سلیقه خودشان اقلام مورد نیاز را تهیه نمایند.
وی درباره این مراسم که امروز در حرم مطهر برگزار شد، افزود: زوجها به همراه یک تا دو نفر از خانوادههایشان از شهرستان فریمان به مشهد مقدس دعوت شدهاند و این برنامه با همراهی کانون خدمت رضوی شهرستان فریمان برگزار شد. در این مراسم علاوه بر اهدای حوالههای جهیزیه، برنامههای فرهنگی نیز تدارک دیده شده بود و در آخر نیز مهمانان بر سر سفره غذای متبرک حضرت رضا (ع) میهمان طعام کریمانه حضرت بودند.
رئیسیان زاده تأکید کرد: اهدای این جهیزیهها تنها بخشی از خدمات آستان قدس رضوی در حوزه حمایت اجتماعی است که با هدف تقویت بنیان خانواده و کمک به جوانان برای آغاز زندگی مشترک انجام میشود.
نظر شما