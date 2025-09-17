به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشگاه بزرگ امام رضا (ع)، این نقطه از مشهدالرضا امروز جلوهای متفاوت به خود گرفت؛ زمینی که این بار با هزاران کولهپشتی رنگارنگ پر شد؛ کولههایی که نه فقط حامل دفتر و مداد و لوازم آموزشی، بلکه حامل مهربانی و عنایت امام مهربانیها برای دانشآموزان احسان پذیر سراسر کشور بودند. این جا هر تماشاگری، در میان حلقه بیپایان کولهها گم میشد؛ تصویری باشکوه از همبستگی و دستگیری اجتماعی، توأم با عطر کرامت رضوی.
در این مراسم، با حضور محمدحسین استادآقا، مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، مرحله ارسال ۲۵ هزار کولهپشتی تحصیلی به استانهای مختلف کشور آغاز شد. این بستهها که به ارزش مجموع ۲۵۰ میلیارد ریال تهیه شدهاند، با همت بنیاد کرامت رضوی، مشارکت خیران و همراهی کانونهای خدمت رضوی سراسر کشور فراهم شده و تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به دست دانشآموزان نیازمند در سراسر کشور خواهد رسید.
مدیرعامل بنیاد کرامت آستان قدس رضوی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: امروز آئین اهدای بیست و پنج هزار کوله تحصیلی برای سراسر کشور از مشهد مقدس و ورزشگاه امام رضا (ع) آغاز شد. انشاءالله این کولهها با مشارکت خادمیاران عزیز در سراسر کشور به دست دانشآموزانی که قبلاً شناسایی شدهاند خواهد رسید و برای آنها یادآور محبت خدمت امام رضا (ع) خواهد بود. از حیث اقلام داخل کولهها، دقت شده که تمام آنها تولید ایرانی باشد و به خرید کالای داخلی توجه ویژهای صورت گرفته است.
استادآقا همچنین به حمایتهای گستردهتر آستان قدس رضوی در حوزه آموزش اشاره کرد و ادامه داد: در کنار این طرح بزرگ، برنامه چهارشنبههای امام رضایی در مدارس کشور را نیز دنبال میکنیم. این طرح که امسال وارد سومین سال اجرای خود میشود، با حضور خدام و خادمیاران در مدارس حاشیه شهرها و استانهای مختلف برگزار میشود. در این برنامه، صبحانه گرم، اهدای اقلام مورد نیاز دانشآموزان و همچنین پروژههای بهسازی مدارس در دستور کار قرار دارد. این اقدام از مشهد آغاز شده و امروز به تمامی استانهای کشور گسترش یافته است.
طرح «مهر رضوی» در حقیقت فقط یک توزیع ساده از جنس مداد و کتاب و دفتر و دیگر ملزومات تحصیلی نیست؛ بلکه نمادی است از پیوند معنوی میان امام رئوف و آیندهسازان این سرزمین. هر کولهپشتی، حامل پیامی است از امید، عدالت و مهرورزی.
با اتمام مراسم و حرکت نخستین محمولهها به سمت استانها، ورزشگاه آرام آرام از کولهها خالی شد؛ اما تصویری که در ذهن حاضران ماند، ردیفهای منظم کولههایی بود که چون نگینی بر زمین میدرخشیدند. تصویری که بیش از هر چیز، خبر از آغاز سال تحصیلیای متفاوت برای هزاران کودک و نوجوان ایرانی میداد؛ سالی که با لبخند امام رضا (ع) و مهربانی خادمانش رنگ دیگری به خود گرفت.
