به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص سریال در حال تولید مهران مدیری، گفت: این سریال در حال تولید است و جزئیات آن را سیما فیلم اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آنکه آیا بودجه فعلی صدا و سیما کفاف آن را می‌دهد یا خیر، اظهار کرد: قانون برنامه پنج ساله هفتم تکالیفی را در ماده ۷۷ در خصوص صدا و سیما داشته است و اگر بخواهیم تمام تکالیفی را که بر عهده این سازمان گذاشته شده است انجام دهیم، بودجه فعلی صدا و سیما کفایت نمی‌کند.

جبلی در خصوص میزان کسری بودجه برنامه‌ها اظهار کرد: باید محاسبه انجام شود. جدول حذف خواهد شد و نرخ دقیقه‌ای برنامه‌ها و سریال‌ها مشخص است.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چقدر از مردم تلویزیون تماشا می‌کنند، بیان کرد: در حال حاضر گزارشی داریم و آمار نظرسنجی معمولاً منتشر می‌شود. به نظر ما، بالای ۷۰ درصد مخاطبان تلویزیون را تماشا می‌کنند.