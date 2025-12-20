فرصت سوزی صنعت نفت برای نزدیک شدن به صدر/ سه امتیاز شیرین برای نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری ۳ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که با تساوی صنعت نفت آبادان به عنوان تیم دوم همراه بود. نفتی‌ها با تساوی امروز مقابل مسی‌ها ۲ امتیاز حساس را از دست دادند تا همچنان فاصله ۷ امتیازی با نساجی مازندران صدرنشین فعلی داشته باشد.

با این حال شهرداری نوشهر به پیروزی مهم خارج از خانه مقابل نیروی زمینی رسید تا ۱۳ امتیازی شده و با قعر جدول فاصله بگیرد.

نتایج بازی‌های امروز هفته شانزدهم لیگ یک به شرح زیر است:

* بعثت کرمانشاه یک - پالایش نفت بندرعباس یک

* مس کرمان یک - صنعت نفت آبادان یک

* نیروی زمینی صفر - شهرداری نوشهر یک