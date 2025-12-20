  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

هفته شانزدهم لیگ دسته اول؛

فرصت سوزی صنعت نفت برای نزدیک شدن به صدر/ سه امتیاز شیرین برای نوشهر

دو بازی هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتایج مشابه به تساوی کشیده شد اما شهرداری نوشهر به پیروزی خارج از خانه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری ۳ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که با تساوی صنعت نفت آبادان به عنوان تیم دوم همراه بود. نفتی‌ها با تساوی امروز مقابل مسی‌ها ۲ امتیاز حساس را از دست دادند تا همچنان فاصله ۷ امتیازی با نساجی مازندران صدرنشین فعلی داشته باشد.

با این حال شهرداری نوشهر به پیروزی مهم خارج از خانه مقابل نیروی زمینی رسید تا ۱۳ امتیازی شده و با قعر جدول فاصله بگیرد.

نتایج بازی‌های امروز هفته شانزدهم لیگ یک به شرح زیر است:

* بعثت کرمانشاه یک - پالایش نفت بندرعباس یک

* مس کرمان یک - صنعت نفت آبادان یک

* نیروی زمینی صفر - شهرداری نوشهر یک

