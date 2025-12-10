بانوی ایرانی رکورددار جهانی پلانک قدرتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، لاله نیکنام ورزشکار توانمند برازجانی از استان بوشهر با اجرای حرکت پلانک درحال تحمل وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی و ثبت زمان یک دقیقه و ۹ ثانیه موفق شد رکورد جهانی گینس در این آیتم فوق‌سخت را بشکند و عنوان بانوی رکورددار جهان را از آن خود کند.

این دستاورد در حالی به‌دست آمده که تحمل وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی در وضعیت پلانک یکی از سنگین‌ترین و چالش‌برانگیزترین آیتم‌های رسمی گینس به شمار می‌رود.

هادی رضایی رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران درباره اهمیت این موفقیت گفت: پلانک قدرتی با وزنه ۱۰۰ کیلوگرمی از سخت‌ترین رکوردهای گینس است. این حرکت علاوه بر قدرت بدنی بالا، نیازمند استقامت ذهنی، ثبات عضلات میان‌تنه و کنترل کامل بدن است. اهمیت پلانک در ورزش حرفه‌ای بسیار بالاست چون به بهبود عملکرد بدنی، افزایش قدرت مرکزی و حتی پیشگیری از آسیب‌ها کمک می‌کند. موفقیت لاله نیکنام نشان می‌دهد ورزشکاران زنان ایرانی توانایی رقابت و رکوردشکنی در دشوارترین آیتم‌های جهان را دارند.

لاله نیکنام که برای رسیدن به این رکورد جهانی سال‌ها تمرین سخت و مستمر داشته است درباره ثبت جهانی این رکورد گفت: این رکورد نتیجه تمرین‌های طولانی هر روز و این باور بود که بتوانم بهترین باشم و باعث افتخار خانواده و انگیزه‌ای از جنس تلاش برای پسرم شوم.

نیکنام زیر نظر آقای انگالی از مربیان رکورد تمرین کرده است. مربی‌ای که نقش مهمی در آماده‌سازی تخصصی او برای تحمل وزنه سنگین در وضعیت پلانک داشته است.