«هدایت چاهشوری» رکورد جهان را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر عالیشهر، همزمان با میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود امام زمان (عج) استاد هدایت چاهشوری ملقب به یوزپلنگ ایرانی ورزشکار رشته کونگ فوتوآ موفق شد با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر عالیشهر رکورد جهان را دربخش شکستن اجسام سخت به نام خود ثبت کند.

این ورزشکار عالیشهری توانست در حضور اشکان دشمن زیاری نماینده رسمی گینس در ایران، ضمن تحمل وزن یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرمی سنگ‌های بتنی بر روی بدن و شکستن آنها به‌وسیله پتک در زمان ۵۰.۲۵ ثانیه این رکورد را با موفقیت به نام خود ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ورزشکار موفق، با ثبت رکورد خود در کتاب ثبت رکوردهای جهانی گینس سومین ایرانی خواهد شد که توانسته است به این جایگاه جهانی دست یابد.