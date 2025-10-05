هانا رضایی ۶ ساله کوچکترین ایرانی رکورددار جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، وقتی یک فرفره ساده در دستان یک دختر ۶ ساله ایرانی به حرکت درآمد هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که ثانیه‌های کوتاه آن بتواند نام ایران را در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت کند. اما هانا رضائی نشان داد که اراده‌ی کودکان، حتی در ساده‌ترین بازی‌ها، می‌تواند جهانی شود.

او توانست رکورد طولانی‌ترین زمان چرخش فرفره در بخش کودکان را به نام خود ثبت کند و به این ترتیب، عنوان کوچکترین ایرانی حاضر در گینس را به دست آورد.

هادی رضایی رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران در واکنش به این موفقیت گفت: این رکورد تنها یک بازی کودکانه نیست؛ این پیام است که استعدادهای بزرگ در دل لحظه‌های کوچک پنهان‌اند. اگر به کودکان فرصت داده شود، می‌توانند آینده‌ای درخشان برای ایران بسازند.وی افزود: رکورد هانا رضائی فقط یک افتخار فردی نیست بلکه یادآوری است برای همه ما که دنیای کودکان پر از استعدادهایی است که منتظر کشف و پرورش‌اند.