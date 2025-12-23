قاتلی که خیال المپیاکوس را راحت کرده است/ فرصت طلایی برای مهاجم ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حضور تیم ملی فوتبال مراکش در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، ایوب الکعبی مهاجم تیم المپیاکوس برای همراهی تیم ملی کشورش در این مسابقات حضور پیدا کرده و این موضوع باعث شده تا مهدی طارمی مهاجم ایرانی المپیاکوس شانس بیشتری برای قرارگیری در ترکیب اصلی داشته باشد.

طارمی در هفته پانزدهم سوپر لیگ یونان که منجر به تساوی المپیاکوس مقابل کیفیسیاس شد تنها گل این تیم را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. اما با دو امتیازی که المپیاکوس در این بازی از دست داد، صدر جدول به تیم آاک رسید.

سایت «agones» در رابطه با طارمی نوشت: اگر در سال‌های گذشته گلزنی در بندر پیرائوس بیشتر رنگ‌وبوی مراکشی داشت، این فصل مهدی طارمی آمده تا معادلات را تغییر دهد. مهاجم ایرانی المپیاکوس شروعی درخشان در لیگ برتر یونان (سوپریگ) با پیراهن سرخ‌وسفیدها داشته است.

آمارهای این مهاجم ۳۳ ساله توجه‌ها را به خود جلب کرده جایی که او با به ثمر رساندن ۷ گل در ۱۰ هفته ابتدایی، عملکردی بهتر از مهاجمان پیشین این تیم در همین بازه زمانی ثبت کرده است. به طور مشخص ایوب ال‌کعبی در نخستین فصل حضورش ۵ گل در ۱۰ بازی ابتدایی به ثمر رسانده بود و یوسف العربی مهاجم نامدار المپیاکوس در همین مقطع به ۴ گل بسنده کرده بود.

نکته قابل توجه درباره طارمی میزان بالای تأثیرگذاری و تمام‌کنندگی او است. با وجود اینکه در بسیاری از دیدارها از روی نیمکت وارد زمین می‌شود یا دقایق حضورش در زمین تقسیم می‌شود، اما ارتباط او با دروازه حریفان تقریباً قطعی است و این موضوع نشان می‌دهد برای تأثیرگذاری، به زمان زیادی برای هماهنگی نیاز ندارد.

اوج‌گیری فنی این مهاجم ایرانی در بهترین زمان ممکن برای تیم پیرائوسی رقم خورده است. با توجه به اعزام ایوب ال‌کعبی به رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا، حالا طارمی وظیفه اصلی گلزنی تیم را بر عهده خواهد داشت.

خوزه لوئیز مندلیبار سرمربی المپیاکوس، حساب ویژه‌ای روی تجربه و قدرت تمام‌کنندگی طارمی باز کرده و این مهاجم ایرانی در دیدارهای حساس پیش رو، مهره‌ای کلیدی برای حفظ المپیاکوس در مسیر قهرمانی خواهد بود.