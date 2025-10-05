بیت کوین دوباره بالا رفت، بازار ارزهای مجازی سبز شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی، قیمت بیت کوین با نزدیک به ۲ درصد رشد هم اکنون به مرز ۱۲۵ هزار دلار رسیده است.

البته بین کوین برای دقایقی از ۱۲۵ هزار دلار هم عبور کرد اما در حال حاضر هر بیت کوین با قیمت ۱۲۴ هزار و ۸۲۵ دلار دست به دست می شود؛ با این حساب ارزش کل بازار جهانی این ارز مجازی هم اکنون به ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است.

البته در معاملات امروز اکثر ارزهای مطرح بازار مثبت بودند به گونه ای که اتریوم هم ۱ درصد رشد کرد و به ۴ هزار و ۵۶۴ دلار در هر واحد رسید.

رشد سولانا و دوج کوین هم بیش از ۲ درصد بود به طوری که به ترتیب با قیمت ۲۳۵ دلار و ۰.۲۶۱۲ دلار در حال خریدوفروش شدن در بازار هستند.

در معاملات امروز، ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۱.۶ درصد رشد کرد و به ۴.۲۷ تریلیون دلار رسید. در ۲۴ ساعت گذشته همچنین این بازار ۱۴۶ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۳۱ درصد کاهش داشته است؛ از این حجم ۵۸ درصد مروبط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد اتریوم بوده است.