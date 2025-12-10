معرفی آثار برگزیده جشنواره تئاتر بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیخانه شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج با عنوان سودای عشق آثار بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای را اعلام کرد.

آثار برگزیده بدون اولویت در بخش مسابقه صحنه‌ای به شرح زیر هستند:

«سگک» به کارگردانی مجتبی لاله‌زاری از یزد، «قرار» به کارگردانی احمد اسدیان از قم، «رویاهای روشن» به کارگردانی میثم نویریان از تهران، «جمعه‌ای که تعطیل نبود» به کارگردانی سعید رضانژاد از تبریز، «افسانه اسب‌های وحشی» به کارگردانی پدرام رحمانی از ارومیه، «اسب حیوان عجیبی است» به کارگردانی هاشم شهربانو پورمحمدی از کرمانشاه، «دژاوو» به کارگردانی کوروش سلمانی از بندرعباس، «فرنگیس» به کارگردانی امین پورمند از اصفهان، «مرده ریگ» به کارگردانی پری بارانی از ملایر، «این آدم‌های غریب (نبض ثانیه)» به کارگردانی نوید جعفری از شیراز، «در انتهای شب (در انتظار نقی)» به کارگردانی شاهین سلطانی از پردیس، «مرگ فروزنده» به کارگردانی کیانوش احمدی از شهریار و «تمام» به کارگردانی آرام یوسفی‌نیا از تهران.

همچنین آثار برگزیده بدون اولویت در بخش مسابقه خیابانی به شرح زیر هستند:

«حنان» به کارگردانی افشین خدری از سنندج، «تنم وطنم» به کارگردانی مصطفی حسنی از لردگان، «آن سوی سکوت» به کارگردانی یاسر میرحمیدی از رشت، «عروس شط» به کارگردانی شایان سلطانی از اراک، «تا وقتی که نفس بود» به کارگردانی محمد قدیمی از شهریار، «عکاس باشی» به کارگردانی فرخنده دریایی از کرج، «نجات سرباز رحمان» به کارگردانی حسین نادری از تهران، «بهمنشیر یک نفر» به کارگردانی مجتبی خلیلی از اصفهان، «نامیران» به کارگردانی مهسا دهقانی از یزد، «گتسی علیه یه چوم یه لنک» به کارگردانی حمید ناطقی و مارال ناطقی از مازندران، «بندیره» به کارگردانی کاظم ارجمندنیا از بوشهر، «ایراندخت» به کارگردانی آدینه رحیم نژاد از بهارستان، «مدرسه ما» به کارگردانی داوود رمضان‌زاده از میناب و «قطره‌های خون روی سنگفرش» به کارگردانی نرگس خاک‌کار از ملایر و «۱۵ نمره ۴» به کارگردانی ابراهیم سرشوق از خمینی شهر.

شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج با عنوان سودای عشق در سه بخش صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه‌نویسی به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور و با دبیری سعید نجفیان برگزار می‌شود.