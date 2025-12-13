به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، محمدجواد کهندل‌پور معاون فرهنگی سازمان بسیج هنرمندان کشور، به تشریح دستاوردها و برنامه‌های این سازمان به مناسبت هفته بسیج پرداخت.

کهندل‌پور با اشاره به نقش اثرگذار هنرمندان در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، هفته بسیج را «فرصتی برای نمایش توان، خلاقیت و هنر بسیجی» توصیف کرد و گفت: مسال تلاش کردیم برنامه‌ها صرفاً در قالب مراسم و آیین‌ها خلاصه نشود، بلکه به میان مردم و اقشار کم‌برخوردار برود. در این راستا هنرمندان بسیجی در هفته بسیج امسال بیش از ۲ هزار و ۳۲۰ برنامه فرهنگی و هنری را در استان‌های مختلف اجرا کرده‌اند؛ برنامه‌هایی که در بسیاری از نقاط، اولین مواجهه مردم با فعالیت‌های هنری سازمان بسیج هنرمندان بوده است.

وی یکی از محورهای مهم فعالیت‌های امسال را «ارتقای دانش و توان حرفه‌ای هنرمندان» عنوان کرد و از برگزاری ۵۲ دوره آموزش و توانمندسازی در رشته‌های مختلف هنری خبر داد.

معاون فرهنگی سازمان بسیج هنرمندان کشور افزود: در حوزه سینما، بسیج هنرمندان با همکاری گروه‌های جهادی و هنرمندان دغدغه‌مند، ۶۷۰ عنوان اکران فیلم را ویژه مناطق محروم و روستایی برگزار کرده است.

وی این اقدام را «مطالبه عمومی و نیاز فرهنگی» دانست و گفت: عدالت فرهنگی؛ یعنی کودک روستایی هم شانس تماشای فیلم خوب را داشته باشد.

کهندل‌پور با اشاره به جایگاه بانوان هنرمند، از اجرای ۲۳۰ برنامه ویژه بانوان خبر داد و تأکید کرد: بسیاری از این برنامه‌ها توسط بانوان هنرمند طراحی و اجرا شده است.

معاون فرهنگی بسیج هنرمندان در بخش دیگری از گزارش خود در هفته بسیج امسال گفت: سازمان بسیج هنرمندان در ۴۰ جلسه تفقد با حضور در منزل هنرمندان شاخص به دیدار آنان رفته و همچنین ۴۳ عنوان سرکشی از خانواده‌های شهدای هنرمند را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به رونق نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی و خوشنویسی توضیخ داد: در هفته بسیج ۱۴۰۴ بیش از ۷۵ نمایشگاه هنرهای تجسمی و ۸۷ نمایشگاه خوشنویسی در سراسر کشور برگزار شد که ۸۰ درصد آنها بصورت زنده و در حضور مردم اجرا شد. این نمایشگاه‌ها در گالری‌ها، مدارس، فرهنگسراها و حتی معابر عمومی برپا شده و مخاطب گسترده‌تری را با هنر متعهد» آشنا کرده‌اند.

معاون فرهنگی بسیج هنرمندان بخش تئاتر را «بخش پیشرو و اثرگذار» نامید و از بیش از ۷۳۰ اجرای تئاتر خیابانی و صحنه‌ای در هفته بسیج خبر داد که بسیاری از این اجراها در مناطق دورافتاده و محوطه‌های باز شهری انجام شده است.

کهندل پور یکی از بخش‌های جدید فعالیت امسال را اعزام گروه‌های هنرمند جهادی به ۲۷ منطقه محروم دانست و افزود :این اردوها شامل نقاشی دیواری، طراحی المان‌های شهری، کارگاه‌های آموزشی برای کودکان و تولید محتوای فرهنگی بوده است.

وی گفت: در حوزه‌ موسیقی آیینی و سرود، بیش از ۲۳۰ اجرای سرود توسط گروه‌های نوجوان هنرمند در شهرها و مدارس برگزار شده است؛ این حرکت آینده فرهنگی کشور را امیدوارکننده‌تر می‌کند. این سازمان همچنین ۵۵ برنامه مرتبط با تولید، رونمایی، نقد و معرفی کتاب از نشست‌های تخصصی گرفته تا معرفی کتاب‌های مناسب نوجوانان برگزار کرده است.

معاون فرهنگی بسیج هنرمندان از خلق مجموعه‌ای متنوع از آثار هنری در حوزه‌ شعر، نماهنگ، موسیقی، داستان، گرافیک و صنایع دستی خبر داد و افزود: سازمان بسیج هنرمندان تلاش کرده است هفته بسیج را از سطح شعار به میدان عمل و حضور مؤثر هنرمندان در سراسر کشور تبدیل کند؛ حضوری که از آموزش و تولید اثر تا جهاد فرهنگی و کار میدانی را دربرمی‌گیرد.