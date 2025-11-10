۱۴ نمایش به جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد کشاورزیان با اشاره به جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» اظهار کرد: پس از بررسی آثار دریافتی در دبیرخانه، ۱۴ اثر نمایشی در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی برای حضور در مرحله نهایی شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج استان همدان انتخاب شدند.

وی افزود: در بخش صحنه‌ای شش اثر شامل «نوشابه مشکی» به کارگردانی سعید حسین‌پور از ملایر، «حسین بیرقی» به کارگردانی امیر پیرو از اسدآباد، «برمی‌گردم» به کارگردانی مجتبی شجاعی‌زاده از ملایر، «پشت بام تهران» به کارگردانی آرسام دشتی از ملایر، «مثل آب خوردن» به کارگردانی مهدی توکلی از رزن و «ستاره» به کارگردانی صحبت‌الله روشن‌فکر از نهاوند راه یافته‌اند.

کشاورزیان ادامه داد: در بخش خیابانی نیز هشت نمایش منتخب شامل «سهراب‌کُشون» به کارگردانی مهرداد کاووسی، «آخرین یادگار» به کارگردانی وحید عبداللهی، «نامه آخر» به کارگردانی امیرحسین فاطمی، «نقل در نقل» به کارگردانی امین فعله‌گری (از همدان)، «مرثیه خیابان» به کارگردانی مصطفی کرمی‌راسخ از کبودرآهنگ، «قطره‌های خون» و «سایه بلند سرو» به کارگردانی‌های محمد محسنی و میثم عبدلی از ملایر و نیز «جوانه‌های سوخته» به کارگردانی امیرحسین شاه‌قدمی از همدان به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

وی با بیان اینکه این رویداد با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و تقویت جریان تئاتر متعهد در استان برگزار می‌شود، تصریح کرد: شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» از بیستم تا بیست‌ودوم آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شهر ملایر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر خاطرنشان کرد: این جشنواره با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان همدان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهرداری ملایر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر و مؤسسه فرهنگی–هنری باران برگزار می‌شود و تلاش شده مشارکت هنرمندان از همه شهرستان‌های استان در آن مورد توجه قرار گیرد.

کشاورزیان در پایان عنوان کرد: هدف اصلی این جشنواره بزرگداشت هنرمندان مردمی و انقلابی، تقویت همبستگی میان گروه‌های نمایشی استان و ایجاد فرصتی برای تبادل تجربه و نمایش توانمندی‌های فرهنگی همدان است.