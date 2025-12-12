به گزارش خبرنگار مهر، زهرا علمیفر، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته زنجان، با تأکید بر جایگاه ویژه حضرت زهرا(س) در اسلام گفت: در دورانی که تولد دختر ناپسند شمرده میشد، پیامبر اکرم(ص) کرامت زن را احیا کرد.
وی با اشاره به آیه ۱۳ سوره حجرات افزود: «برترین انسان نزد خداوند باتقواترین آنهاست» و این آیه نشان میدهد که کرامت انسانی و تقوا، معیار ارزشگذاری زن و مرد در اسلام است.
علمیفر با بیان اینکه زنان و مردان مؤمن هر دو ولیّ خدا هستند و در اجتماع نقشآفرینی میکنند، اظهار کرد: نگاه دین بر مسئولیتپذیری و کرامت انسانی زن و مرد تأکید دارد.
وی به فرمایش امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: «زن همچون مرد بر سرنوشت خود مسئول است و سعادت جامعه به نقش مؤثر زنان وابسته است.»
مدیر حوزه علمیه نورالزهرا(س) با بیان اینکه زن محور تربیت انسان و جامعه است، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز زن مسلمان را دارای استقلال، قدرت انتخاب و توانایی رشد معرفی کردهاند و حضرت زهرا(س) را الگوی برجسته زن مسلمان دانستهاند.
علمیفر با انتقاد از نگاه ابزاری غرب به زن خاطرنشان کرد: اسلام به زن ارزش واقعی میدهد و هرگاه زن وظایف خود را درست انجام دهد، جامعه پایدار خواهد ماند.
وی با اشاره به تغییر نگاه به زن پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: قبل از انقلاب، نگاه ابزاری به زن و بیتوجهی به سواد زنان رایج بود، اما انقلاب موجب حضور فعال زنان در عرصههای علمی، اقتصادی، ورزشی و اجتماعی شد.
علمیفر تأکید کرد: امروز لازم است سه قوه برای حفظ کرامت زن و تقویت برنامههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در این حوزه همکاری کنند، چرا که دشمن با هدف ایجاد انحراف و تضعیف نقش زن تلاش دارد بنیان جامعه را دچار آسیب کند.
نظر شما