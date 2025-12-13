حجت‌الاسلام والمسلمین احمد غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره کاهش بودجه فرهنگی گفت: متأسفانه در شرایطی که اقتصاد مردم دچار مشکل است، برخی جریان‌های فکری برای پنهان کردن ضعف‌های گذشته و حال خود نخستین جایی که دست می‌گذارند فرهنگ است.

وی افزود: وقتی در ترکیه بودجه سازمان دیانت ۱۵۰ درصد افزایش می‌یابد و الازهر در مصر جایگاه جدی دارد، چگونه ما که انقلاب‌مان فرهنگی است، برخی انتظار دارند کمترین بودجه کشور را به فرهنگ اختصاص می‌دهیم؟

فرهنگ زیربنای سیاست و اقتصاد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خمیر با اشاره به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «زیربنای همه کارها فرهنگ است»، گفت: وقتی فرهنگ تضعیف شود، سیاست دچار بی‌انصافی، دوقطبی‌سازی و انتصابات مسئله‌دار می‌شود؛ اقتصاد نیز از هم می‌پاشد، چون زیرساخت فرهنگی آن شکل نگرفته است.

او با بیان اینکه فرهنگ همیشه مظلوم‌ترین بخش بودجه کشور بوده است، اضافه کرد: اگر امروز در اقتصاد ضعف داریم به این دلیل است که به فرهنگ به عنوان زیربنا توجه نکردیم.

نفوذ دشمن از مسیر فرهنگ

حجت‌الاسلام غلامی با تأکید بر اینکه دشمنان انقلاب همواره از مسیر فرهنگ وارد شده‌اند، اظهار داشت: دشمن مستقیم نمی‌گوید ارزش‌ها و عفت خود را کنار بگذارید؛ مانند موریانه آرام آرام شبهه و تردید ایجاد می‌کند. مقابله با این روند نیازمند جهاد تبیین، استاد، محتوا و ابزارهای سخت‌افزاری است و همه اینها هزینه دارد.

وی افزود: شبهات مربوط به حجاب، ولایت فقیه، کارآمدی دین و انتقادات نسبت به ارزش‌های دینی نیازمند پاسخ اقناعی است و بدون تقویت بخش فرهنگ نمی‌توان این خلأ را پر کرد.

ضرورت توزیع عادلانه بودجه فرهنگی

رئیس تبلیغات اسلامی خمیر با انتقاد از روند توزیع بودجه فرهنگی در کشور گفت: یکی از اشتباهات این است که بودجه فرهنگی را به دستگاه‌هایی می‌دهد که وظیفه نظارت دارند، نه اجرا و دستگاهی که در کف میدان است و بار اصلی تبیین بر دوش اوست، نباید کمترین سهم را داشته باشد. این خیانت به فرهنگ است.

اگر فرهنگ اصلاح نشود، هیچ حوزه‌ای اصلاح نمی‌شود

غلامی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بدون توجه به فرهنگ ممکن نیست، ادامه داد: مردم از دستگاه‌های فرهنگی پاسخ می‌خواهند؛ در حالی‌که همواره طی سالیان اخیر دیده‌ایم که رشد بودجه فرهنگی منطبق با هزینه‌ها و تورم نبوده و اگر امروز اصلاح نکنیم، فردا شرمنده شهدا خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر ناهنجاری و شبهه‌ای که در جامعه ایجاد می‌شود، نتیجه کوتاهی کسانی است که باید از فرهنگ حمایت می‌کردند و نکردند.