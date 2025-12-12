به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان با اشاره به نقش تاریخی منافقان در ایجاد اختلال در جامعه اسلامی، تحریمهای اقتصادی امروز علیه ایران را ادامه همان رویکرد دانست، گفت: منافقان در طول تاریخ همواره با نفوذ در جامعه سبب تضعیف پایههای سیاسی و اجتماعی شدهاند.
وی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون، افراد بسیاری که در آغاز همراه نهضت بودند، به دلیل فشارها، اغواگریها و فریب منافقان، دچار انحراف شدند و به صف دشمنان پیوستند.
حسینی رفتار منافقان در دوران پیامبر اکرم (ص) را مشابه تحریمهای اقتصادی امروز دانست و افزود: در زمان پیامبر نیز منافقان با اقدامات پنهان و زیرکانه خود، مانع حمایتهای مردمی میشدند. امروز نیز دشمنان با تحریم ملت ایران به دنبال ضربهزدن هستند؛ اما ملت آگاه ایران نشان داده است که این اقدامات هرگز اراده و ایمانش را تضعیف نمیکند.
امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه افراد قرارگرفته در جبهه کفر واقعیتهای جامعه ایمانی را نمیفهمند، ادامه داد: آنان تصور میکنند با تحریم اقتصادی میتوانند مسیر الهی و رشد علمی ملت را سد کنند. نمونه این تفکر نادرست را در عملکرد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، میتوان مشاهده کرد؛ کسی که گمان میکرد با تشدید فشارها میتواند جبهه حق را متوقف کند.
هشدار درباره بحران مصرف انرژی
حجتالاسلام حسینی اسراف و مصرف بیرویه منابع ملی بهویژه انرژی را از چالشهای اساسی کشور عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف تأکید کردهاند. اسراف تنها یک مسئله اخلاقی نیست، بلکه مستقیماً بر امنیت ملی، انرژی و رفاه نسلهای آینده اثر میگذارد.
وی ریشه مشکل مصرف بالا در حوزه آب، برق و سوخت را عادیسازی فرهنگ پرمصرفی دانست و اظهار کرد: مصرف ناصحیح انرژی موجب فشار بر زیرساختها، گسترش قاچاق، پراکندگی شهری و افزایش ترافیک میشود. مدیریت مصرف باید اصولی، هدفمند و مبتنی بر نیاز واقعی باشد.
امام جمعه زنجان موضوع قیمتگذاری حاملهای انرژی را نیز نشانه اهمیت مدیریت صحیح منابع دانست و گفت: نفت سرمایه اصلی کشور است و به نرخ جهانی صادر میشود. هزینه فرآوری آن بسیار پایین است؛ اما قیمتگذاری غیرواقعی و پایین حاملهای انرژی، موجب مصرف بیرویه و تداوم رفتارهای نادرست در جامعه شده است.
وی با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، این میزان را غیر بهینه و نگرانکننده توصیف کرد و افزود: مصرف بالای بنزین علاوه بر مشکلات اقتصادی، موجب تشدید ترافیک و آسیب به زیرساختها میشود.
