به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونتهای حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان و با هدف مراقبت و کنترل روند شیوع بیماریهای حاد تنفسی، فعالیت مدارس آذربایجان شرقی در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفتهای صبح و عصر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری بوده و فعالیتهای آموزشی در بستر شبکه شاد پیگیری خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است؛ در روزهایی که آموزشها به صورت مجازی برگزار میشود، مدیران محترم مدرسه موظف هستند، فرایند ارائه آموزش مجازی به دانشآموزان را ارزیابی و پایش نمایند.
