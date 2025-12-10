تأکید پزشکیان بر استفاده از ظرفیت ۸۰ هزار مسجد برای حل مشکلات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در «گردهمایی ائمه جمعه» در سخنانی با تشریح شرایط جاری و سیاستهای دشمنان برای تضعیف کشور، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر ۵ راهبرد اصلی طراحیشده توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی قدرتهای غربی ایستاده و مقابله با این نقشهها نیازمند وحدت، تعامل با همسایگان و تکیه بر ظرفیتهای مردمی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی این ۵ استراتژی را تعریف کردهاند، گفت: نخستین راهبرد، وارد کردن فشارهای گسترده برای ایجاد ناتوانی در دسترسی ایران به منابع مالی و مبادلات اقتصادی است.
پزشکیان تضعیف اقتصادی کشور و ایجاد نارضایتی اجتماعی را دومین و سومین محور برنامه دشمنان دانست و افزود: هدف آنها این است که با گسترش مشکلات، مردم به خیابانها آمده و زمینه بیثباتی فراهم شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ترور سران نظام چهارمین محور طراحیشده دشمنان است، گفت: آنها تصور میکنند جمهوری اسلامی بر اشخاص متکی است و اگر مسئولان آسیب ببینند، کشور دچار هرج و مرج خواهد شد.
پزشکیان همچنین ایرانهراسی و بسیجکردن کشورهای همسایه علیه ایران را پنجمین بخش این برنامه برشمرد و تأکید کرد: سیاست قطعی جمهوری اسلامی، گسترش روابط صمیمی با کشورهای همسایه است.
رئیس جمهور با انتقاد از برخی فضاسازیها در رسانهها علیه کشورهای عربی گفت: تخریب کشورهای منطقه حتی اگر انتقادهایی وجود داشته باشد آب ریختن به آسیاب دشمن است. آنها میخواهند بین ما و کشورهای اسلامی منطقه شکاف ایجاد کنند.
پزشکیان با اشاره به حوادث جنگ «۱۲ روزه» اخیر و تهدیدهای امنیتی مطرحشده، اظهار داشت: در آن شرایط تصور دشمن این بود که اگر مسئولان کشور در خطر قرار بگیرند، جمهوری اسلامی فرو میپاشد؛ اما لطف الهی شامل حال ما شد و از آن وضعیت عبور کردیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دغدغهاش در آن روزها نه شهادت شخصی، بلکه سرنوشت کشور بوده، افزود: بلافاصله پس از بازگشت از جلسه مورد هدف قرار گرفته شورای امنیت، در جلسه دولت، اختیارات خود را به استانداران تفویض کردم تا در هر صورت روند اداره کشور بدون اختلال ادامه یابد.
پزشکیان در ادامه سخنانش با انتقاد از حذف نیروهای توانمند گفت: همین چند سال قبل عدهای میگفتند من صلاحیت نمایندگی ندارم؛ اما امروز رئیس جمهور شدهام. ما در کشور گاه نیروهای توانمند را حذف میکنیم، در حالی که هرکس میتواند در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام، ظرفیتهایش را عرضه کند.
رئیس جمهور بخش مهمی از سخنان خود را به طرحهای مسجدمحوری و محلهمحوری به عنوان راهحل پایدار برای رفع مشکلات جامعه اختصاص داد و بیان کرد: اگر دولت در جایی ناتوان بود، مردم و مساجد باید وارد میدان شوند. طبق تعالیم دینی، نمیتوان نسبت به همسایهای که گرفتار است بیتفاوت بود. در هر محله میتوان با مشارکت مردم، رسیدگی به فقرا، بیماران، یتیمان و خانوادههای آسیبپذیر را سامان داد.
پزشکیان با اشاره به وجود ۸۰ هزار مسجد در کشور گفت: این ظرفیت عظیم میتواند محور خدمات اجتماعی، فرهنگی و حمایتی باشد و بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.
رئیس جمهور با انتقاد از الگوی مصرف در برخی بخشها گفت: اگر روزانه تنها ۱۰ درصد از نفت و گاز تولیدی در کشور را صرفهجویی کنیم، بخش بزرگی از مشکلات قابلحل است، اما وقتی انرژی ارزان است، چراغها، گرمایش و تجهیزات بیمحابا مصرف میشود.
پزشکیان تأکید کرد که بدون همراهی مردم، اصلاحات اقتصادی ممکن نیست و افزود: هر مداخلهای بدون هماهنگی و همراهی اجتماعی هزینه دارد، اما اگر کار از محلهها آغاز شود، همراهی مردم امکانپذیر است.
رئیس جمهور بخش مهم دیگری از سخنان خود را به ضرورت اصلاح رفتارها، رعایت عدالت و انصاف و الگو بودن مسئولان اختصاص داد و گفت: اگر مردم رفتار ما را ناعادلانه ببینند، هر قدر هم از عدالت سخن بگوییم، بیاثر است. مردم آنچه را میبینند باور میکنند، نه آنچه بر زبانها جاری میشود.
پزشکیان برای تبیین این موضوع به سخنان آیتالله حائری شیرازی و شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: اسلام با رفتار شناخته میشود؛ اگر در عمل عدالت نباشد، هر عنوانی هم بگذاریم، اسلام نیست.
رئیس جمهور با خطاب قرار دادن ائمه جمعه گفت: مساجد باید مرکز انسجام محلات و محل خدمترسانی باشند. مردم در جنگها و بحرانها کشور را اداره کردند و امروز نیز همین مردم میتوانند مشکلات را حل کنند. اگر با هم باشیم، نه تحریم و نه تهدید هیچگاه نمیتواند ایران را به زانو درآورد.
پزشکیان در پایان اظهار امیدواری کرد که با همبستگی ملی، تقویت روابط منطقهای و احیای نقش مساجد، دشمن ناامید شود و الگوی حکومت اسلامی با بهترین چهره ممکن به جهان عرضه شود.
