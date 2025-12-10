صالحی: کوشش و حضور مسئولانه زنان زمینه ساز رشد فرهنگی و تمدنی کشور است

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

سالروز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و بزرگداشت مقام والای زن و مادر، فرصتی است تا بار دیگر به یاد آوریم که کرامت زن در فرهنگ ایرانی و اسلامی، نه یک عنوان تشریفاتی، بلکه ریشه در تاریخ معنوی و اخلاقی این سرزمین دارد. الگوی زندگی حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) در حق‌طلبی، پاکی و نقش‌آفرینی اجتماعی همچنان الهام‌بخش نسل‌هایی است که در هر جایگاه، مسئولیت ساختن جامعه‌ای سالم‌تر و انسانی‌تر را بر دوش دارند.



بانوان این سرزمین، در عرصه‌های فرهنگ، هنر، علم و مدیریت، سهمی درخشان در پیشبرد حیات اجتماعی ایران داشته و دارند. کوشش صبورانه و حضور مسئولانه آنان، یکی از پشتوانه‌های اصلی رشد فرهنگی و تمدنی کشور است و قدردانی از این نقش، قدردانی از آینده ایران است.



این روز فرخنده را به همه بانوان فرهیخته، مادران شریف و دختران این سرزمین تبریک می‌گویم و امید دارم که گام‌های ایشان در مسیر عزت، آرامش و شکوفایی پایدار بماند.