۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

نقاشی جدید حسن روح‌الامین برای روز مادر منتشر شد

«مادر غنچه‌ها» عنوان نقاشی جدید حسن روح‌الامین است که به مناسبت روز مادر منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین اثر نقاشی حسن روح‌الامین به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر، با عنوان «مادر غنچه‌ها» منتشر شد.

روح‌الامین در توضیح این نقاشی نوشته است: «تابلو نقاشی «مادر غنچه‌ها» جشن تولد ناچیزی است با رنگ، از طرف بنده کمترین به پیشگاه ملک پاسبان حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مادر مکرمه حضرت خیر النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها ...

به امید گوشه چشمی ...

و به یاد استاد عزیزم، دکتر حبیب الله صادقی رحمت الله علیه».

حسن روح‌الامین، پیش از این نیز در سال ۱۴۰۰ تابلوی نقاشی خود به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را طی ۲ شب به‌صورت زنده اجرا کرد.

آزاده فضلی

