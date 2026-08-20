به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مجوز با پیگیری‌های مستمر جمعی از مسئولان استانی و کشوری و با مساعدت فدراسیون، در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش‌های رزمی و آگاهی‌بخشی حقوقی در استان صادر شده است. بر اساس این مجوز، هیئت استان بوشهر صلاحیت برگزاری دوره‌های تخصصی از جمله دوره‌های مربیگری تئوری درجه سه و همچنین کارگاه‌های آموزشی حقوقی مرتبط با ورزش‌های رزمی را دارا است.

علی فکی افزود: کسب این مجوز، گامی مهم در جهت ساماندهی و توسعه ورزش‌های رزمی در سطح استان است.

وی گفت: این موفقیت مرهون همدلی و پیگیری‌های جمعی مسئولان استان از جمله استاد محسن فرهادی از فعالان و مسئولان خدوم هیئت در سطح شهرستان و استان و همچنین همراهی ارزشمند علی حسن‌زاده، مسئول آموزش و آزمون فدراسیون بود که با نگاه ویژه خود به استان بوشهر، زمینه‌ساز اخذ این مجوزهای ارزشمند شدند.

وی با اشاره به پتانسیل بالای استان بوشهر به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی فدراسیون در کشور، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این دوره‌ها و کارگاه‌ها و بهره‌مندی حداکثری جامعه ورزش‌های رزمی استان انجام شده است و امیدواریم شاهد تحول مثبتی در این حوزه باشیم.