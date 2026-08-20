به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی، با بیان اینکه «ما دیدهبان نظام سلامت هستیم»، اظهار کرد: خدمات سلامت به اتباع بیگانه در کشور به صورت رایگان ارائه میشود و با توجه به هزینههای سنگین این خدمات، پیگیر اجرای طرحی هستیم تا هر فرد هنگام ورود به کشور، تحت پوشش بیمه قرار گیرد و هزینه خدمات سلامت خود را از مسیر بیمه تأمین کند.
وی با اشاره به خدمات بسیار با ارزش ارائه شده به اتباع، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از منابع نظام سلامت کشور برای ارائه خدمات به اتباع هزینه میشود و کمک های بین المللی بخش کوچکی از خدمات را پوشش می دهد و با وجود محدودیتها، تلاش شده است هیچ فردی، بهویژه در حوزه واکسیناسیون، از دریافت خدمات محروم نشود.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد واکسنهای ارائهشده در برخی برنامههای ایمنسازی به اتباع اختصاص مییابد و سیاست نظام سلامت این است که حتی یک نفر نیز از دریافت واکسن محروم نماند.
وی افزود: بخشی از موارد بیماریهای واگیر از جمله سل، تب کریمه کنگو و مالاریا نیز در میان اتباع خارجی مشاهده میشود که ضرورت توجه جدی به سلامت این جمعیت را دوچندان میکند.
مرادی با تأکید بر اهمیت برنامه واکسیناسیون در نظام سلامت، خاطرنشان کرد: عادلانهترین خدمتی که پس از انقلاب اسلامی در حوزه سلامت ارائه شده، واکسیناسیون است؛ حذف سرخک و سرخجه را میتوان یکی از بهترین دستاوردهای نظام سلامت دانست. خوشبختانه در سیستان و بلوچستان با پدیده جدی واکسنهراسی مواجه نیستیم و حساسیت و همکاری نیروهای بهداشتی استان در کنترل و پیشگیری از فلج اطفال بسیار مطلوب است.
وی همچنین بر ضرورت حرکت نظام سلامت به سمت حذف هپاتیت C تأکید کرد و درباره حیوانگزیدگیها گفت: حدود ۷۰ درصد موارد حیوانگزیدگی مربوط به حیوانات خانگی است و باید با آموزش و افزایش آگاهی خانوادهها، اقدامات پیشگیرانه در این زمینه تقویت شود.
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