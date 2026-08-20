به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری ظهر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با اشاره به فرارسیدن سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اظهار کرد: این حادثه یادآور آغاز سلطه رسمی آمریکا بر ایران و انتقال صحنه‌گردانی استعمار از انگلیس به آمریکا بود.

وی با اشاره به موضوع «غرب‌زدگی» افزود: به اعتقاد من منشأ بسیاری از گرفتاری‌های کشور، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، به غرب‌زدگی بازمی‌گردد و جلال آل‌احمد در تبیین این مفهوم از تعبیر «سن‌زدگی» استفاده کرده است.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با تشبیه غرب‌زدگی به آفت «سن» در گندم گفت: گندم سن‌زده ممکن است از بیرون کاملاً سالم و زیبا به نظر برسد، اما وقتی آن را فشار می‌دهید، مشخص می‌شود که مغز آن تهی و آلوده است؛ غرب‌زدگی نیز ظاهری آراسته دارد اما درون آن می‌تواند از هویت و محتوای اصیل تهی شده باشد.

کلانتری با انتقاد از دوگانگی غرب در شعارهای حقوق بشر و عملکرد آن اظهار کرد: غرب از تمدن، فرهنگ، حقوق بشر و حقوق زنان سخن می‌گوید، اما زمانی که پای عمل به میان می‌آید، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تحولات غزه ادامه داد: در موضوع غزه بارها تلاش شد قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت تصویب شود، اما آمریکا مانع آن شد؛ این در حالی است که کشورهای غربی همواره خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند.

ریشه‌های غرب‌گرایی در ایران

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با اشاره به آغاز گرایش‌های غرب‌گرایانه در ایران پس از جنگ‌های ایران و روسیه بیان کرد: شکست‌های ایران موجب شد برخی به دنبال استفاده از سلاح، علم و فناوری غرب بروند، اما بخشی از این افراد به تدریج از یادگیری دانش غرب عبور کردند و به غرب‌گرایی و غرب‌زدگی رسیدند.

کلانتری با استناد به دیدگاه‌های سیدحسن تقی‌زاده گفت: در جریان غرب‌گرایی، این تفکر شکل گرفت که ایران باید از نظر ظاهری، باطنی و روحی فرنگی شود؛ چنین تفکری نشان می‌دهد مسئله تنها استفاده از دانش و فناوری غرب نبوده، بلکه تغییر هویت و فرهنگ جامعه هدف قرار گرفته است.

استعمار در سه مرحله

وی استعمار را دارای سه مرحله دانست و گفت: در استعمار کهن، استعمارگر به صورت مستقیم بر کشور دیگری حاکم می‌شود؛ مانند سلطه انگلیس بر هند. در استعمار نو، حاکمان وابسته در رأس کشور قرار می‌گیرند تا بدون حضور مستقیم استعمارگر، اهداف او را دنبال کنند.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) افزود: در استعمار فرانو، مرحله از این هم پیچیده‌تر است و دشمن به دنبال تغییر فکر مردم یک کشور است تا افراد بدون آنکه بدانند، در راستای اهداف استعمارگران حرکت کنند.

کلانتری با اشاره به جذب دانشجویان کشورهای مختلف در دانشگاه‌های غربی اظهار کرد: باید پرسید چرا دانشگاه‌های بزرگ غربی برای جذب نخبگان کشورهای مختلف هزینه می‌کنند و امکانات در اختیار آنها قرار می‌دهند؛ موضوع صرفاً کمک علمی نیست، بلکه بخشی از این فرایند می‌تواند به تغییر نگرش و شکل‌دهی ذهن نخبگان مرتبط باشد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش ارزش‌های موردنظر غرب در برخی نظام‌های دانشگاهی گفت: وقتی ذهن یک فرد تغییر کند، دیگر برای تحقق اهداف موردنظر نیازی به لشکرکشی و حضور مستقیم نیست؛ همان فرد می‌تواند پس از بازگشت، حامل و مجری همان تفکر باشد.

استعمار اقتصادی و سیاسی بدون استعمار فکری ممکن نیست

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با استناد به دیدگاه شهید مطهری درباره استعمار فکری گفت: نمی‌توان یک ملت را تحت استعمار اقتصادی و سیاسی قرار داد، مگر اینکه ابتدا زمینه استعمار فکری آن ملت فراهم شده باشد.

کلانتری ادامه داد: استعمارگر تلاش می‌کند مردم را نسبت به داشته‌های خود بدبین و نسبت به آنچه از سوی استعمارگران ارائه می‌شود، خوش‌بین کند؛ در چنین شرایطی فرد به آداب، فرهنگ، ادبیات، فلسفه و حتی دین خود بدبین می‌شود و داشته‌های دیگران را برتر می‌بیند.

وی خاطرنشان کرد: امروز نمونه‌هایی از این نگاه را می‌توان دید که برخی افراد داشته‌های ادبی و فرهنگی ایران را کوچک می‌شمارند، اما آثار غربی را صرفاً به دلیل غربی بودن، برتر می‌دانند؛ این همان تغییر ذهنیتی است که استعمار فرانو به دنبال آن است.

«استعمار فرانو»؛ دشمنی که از درون عمل می‌کند

کلانتری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره استعمار فرانو گفت: در این نوع استعمار، دستگاه استکباری کاری می‌کند که عناصری در داخل یک کشور، بدون اینکه بدانند، به اهداف دشمن کمک کنند.

وی از این افراد به عنوان «ستون پنجم» یاد کرد و افزود: در جنگ نظامی، سیاسی و فرهنگی ممکن است ستون پنجم وجود داشته باشد؛ عناصری که از داخل، دیوار دفاعی کشور را تضعیف می‌کنند و راه را برای دشمن هموار می‌سازند.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با بیان اینکه دشمن روی چنین جریان‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند، گفت: امروز باید نسبت به سخنان و جریان‌هایی که در شرایط جنگ، نسخه‌هایی برای تسلیم یا وابستگی ارائه می‌کنند، هوشیار باشیم.

«صلح شرافتمندانه» نباید به یک شعار کلی تبدیل شود

کلانتری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی مخالف صلح نیست، اظهار کرد: همه ما طرفدار صلح شرافتمندانه هستیم، اما کسی که از صلح شرافتمندانه سخن می‌گوید باید دقیق و روشن توضیح دهد که فرایند تحقق این صلح چیست.

وی افزود: نمی‌توان در شرایطی که کشور در میدان جنگ قرار دارد، با طرح شعارهای کلی فضای دوقطبی ایجاد کرد و هرکس را که با این نگاه مخالفت می‌کند، جنگ‌طلب نامید.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با انتقاد از برخی اظهارات درباره اینکه بدون آمریکا امکان توسعه کشور وجود ندارد، گفت: کسی که چنین ادعایی دارد باید دقیقاً توضیح دهد منظورش از توسعه چیست.

کلانتری ادامه داد: اگر منظور از توسعه، ساخت بزرگراه، سیلو، سد، نیروگاه، پیشرفت در هوافضا، تولید ماهواره و دستیابی به قله‌های علمی و پزشکی است، جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته نمونه‌های متعددی از این پیشرفت‌ها را بدون وابستگی به آمریکا رقم زده است.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بر استفاده از مفهوم «پیشرفت» به جای «توسعه» تأکید کرده‌اند، زیرا مفهوم توسعه در ادبیات غربی گاهی با کنار گذاشتن دین، وابستگی و قرار گرفتن زیر سلطه قدرت‌های بزرگ گره خورده است.

کلانتری خاطرنشان کرد: ملت ایران طی دهه‌های گذشته ایستاده است تا استقلال خود را حفظ کند و قرار نیست برای دستیابی به پیشرفت، استقلال و هویت خود را کنار بگذارد.

وی در پایان تأکید کرد: موضوع غرب‌زدگی و ابعاد مختلف استعمار فکری و فرهنگی نیازمند تبیین بیشتر است و این مباحث در جلسات آینده جهاد تبیین آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) دنبال خواهد شد.