به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، مسعود فتوحی گفت: مرحله جدید اردوی تیم ملی شمشیربازی به مدت یک هفته و زیر نظر محمد رهبری، سرمربی تیم ملی در یزد در حال برگزاری است.
وی افزود: در این اردو محمد فتوحی، طاها کارگرپور، نیما زاهدی و نجمه سانجیان، ملیپوشان اعزامی به بازیهای آسیایی، حضور دارند. علی پاکدامن نیز در این مرحله از اردو حضور ندارد.
مدیر فنی تیم ملی شمشیربازی گفت: تیم ملی شمشیربازی قرار است ۲۵ شهریور برای حضور در بازیهای آسیایی به ناگویا ژاپن اعزام شود و مرحله پایانی آمادهسازی ملیپوشان نیز احتمالا در تهران برگزار خواهد شد.
فتوحی افزود: ملیپوشان شمشیربازی در تلاشاند با برگزاری اردوهای منظم و آمادهسازی نهایی، با آمادگی کامل راهی بازیهای آسیایی ناگویا شوند.
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