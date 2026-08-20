وقوع حادثه دریایی در سواحل یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع حادثه‌ دریایی در ۱۳۶ مایلی شرق شهر المکلا در یمن دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس ضمن اعلام این خبر افزود که یک نفتکش پس از نزدیک شدن یک کشتی دیگر به آن در خلیج عدن پیام اضطراری کمک ارسال کرده است.

هنوز جزئیات بیشتر و رسمی درباره مالکیت این نفتکش و انگیزه کشتی از نزدیک شدن به آن منتشر نشده است، اما برخی منابع ادعا کرده اند که شش فرد مسلح وارد نفتکش مذکور شده و در حال هدایتش به سمت سومالی هستند.