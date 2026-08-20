به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی پور افزود: عملیات حذف نقطه حادثهخیز محور زرنه ـ سهراهی زرنه با هدف ارتقای ایمنی، کاهش حوادث و تسهیل تردد، با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی در حال اجراست.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: این طرح به طول یکهزار و ۵۶۰ متر در قالب تعریض و چهارخطهکردن مسیر اجرا میشود و شامل احداث سه دستگاه ابنیه فنی است.
وی بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۶۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و مدت پیمان ۱۲ ماه در حال اجراست و عملیات آن شامل ۳۸ هزار مترمکعب خاکبرداری، یکهزار و ۱۵۰ مترمکعب خاکریزی، اجرای زیراساس و اساس، بتنریزی و آرماتوربندی است.
دشتیپور افزود: برای اجرای دو لایه آسفالت بیندر و توپکا و تکمیل پروژه، تسریع در تخصیص اعتبارات و تأمین منابع مالی ضروری است.
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