به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی پور افزود: عملیات حذف نقطه حادثه‌خیز محور زرنه ـ سه‌راهی زرنه با هدف ارتقای ایمنی، کاهش حوادث و تسهیل تردد، با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: این طرح به طول یک‌هزار و ۵۶۰ متر در قالب تعریض و چهارخطه‌کردن مسیر اجرا می‌شود و شامل احداث سه دستگاه ابنیه فنی است.

وی بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۶۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و مدت پیمان ۱۲ ماه در حال اجراست و عملیات آن شامل ۳۸ هزار مترمکعب خاکبرداری، یک‌هزار و ۱۵۰ مترمکعب خاکریزی، اجرای زیراساس و اساس، بتن‌ریزی و آرماتوربندی است.

دشتی‌پور افزود: برای اجرای دو لایه آسفالت بیندر و توپکا و تکمیل پروژه، تسریع در تخصیص اعتبارات و تأمین منابع مالی ضروری است.