تولید برنج با اجرای طرح جهش در شالیزارهای نوشهر افزایش یافت

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح جهش تولید در شالیزارهای این شهرستان اظهار کرد: در چارچوب این طرح، برداشت مکانیزه برنج در سطح ۱۵ هکتار از اراضی شالیکاری انجام شد و نتایج ارزیابی‌های میدانی، افزایش عملکرد کمی محصول را نشان می‌دهد.

وی افزود: میزان تولید به دست آمده در اراضی تحت پوشش طرح، رضایت کشاورزان را به همراه داشته و مقایسه نتایج با سال‌های گذشته بیانگر روند رو به رشد عملکرد شالیزارها است.

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر، پایش مستمر مزارع را یکی از ارکان اجرای طرح جهش تولید دانست و گفت: کارشناسان ناظر با حضور میدانی و بررسی مراحل مختلف تولید، وضعیت مزارع را ارزیابی کرده و میزان بهره‌وری و عملکرد محصول را مورد سنجش قرار می‌دهند.

محمودی با تأکید بر اهمیت اجرای توصیه‌های فنی در مراحل مختلف کشت ادامه داد: حضور کارشناسان، نظارت مستمر بر روند تولید و تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز از جمله عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و عملکرد شالیزارهای تحت پوشش این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌های فنی و تقویت فرآیند نظارت می‌تواند علاوه بر افزایش میزان تولید، به کاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه‌تر از منابع در شالیزارها کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر هدف اصلی از اجرای طرح جهش تولید را ارتقای عملکرد مزارع، افزایش بهره‌وری منابع و فراهم کردن زمینه تولید پایدار برنج عنوان کرد و گفت: استمرار این برنامه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تولید برنج و حمایت از شالیکاران منطقه داشته باشد.