بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت بارش‌های سامانه اخیر اظهار داشت: براساس داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های سینوپتیک و ادارات هواشناسی شهرستان‌ها، میانگین بارندگی ۹۶ ساعت گذشته لرستان به ۶۵.۱ میلی‌متر رسیده است.

بارش در مناطق مرکزی استان

وی با اشاره به میزان بارش ثبت‌شده در مرکز استان افزود: در خرم‌آباد ۳۹.۴ میلی‌متر بارندگی گزارش شده که نشان‌دهنده فعالیت مناسب سامانه در مناطق مرکزی لرستان است.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: میزان بارندگی در بروجرد ۳۱.۳ میلی‌متر و در کوهدشت ۲۰.۷ میلی‌متر ثبت شده است که نسبت به بارش‌های اخیر، در محدوده نرمال سامانه قرار می‌گیرند.

معمولان، رکورددار بارندگی ۹۶ ساعته

مرادپور با بیان اینکه بخش‌هایی از استان بارش‌های بسیار قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، تصریح کرد: معمولان با ۱۴۴ میلی‌متر بارش، پربارش‌ترین ایستگاه استان در این مدت بوده و اختلاف چشمگیری با سایر نقاط به ثبت رسانده است.

گستره بارش در ایستگاه‌های مختلف

وی افزود: در سراب‌دوره ۵۵.۶ میلی‌متر، ایمان‌آباد ۴۸.۴ میلی‌متر، سیلاخور ۲۲.۱ میلی‌متر، ریمله ۴۵.۵ میلی‌متر، سپیددشت ۸۶.۹ میلی‌متر و شول‌آباد ۱۰۲.۳ میلی‌متر بارندگی گزارش شده که بیانگر گستردگی فعالیت سامانه بارشی اخیر در سطح استان است.

بارش‌های قابل توجه در شرق و جنوب‌شرق لرستان

وی ادامه داد: علاوه بر این، طی ۹۶ ساعت گذشته دورود ۷۴.۷ میلی‌متر، الشتر ۵۳.۳ میلی‌متر, نورآباد ۵۳.۱ میلی‌متر, پلدختر ۸۸.۹ میلی‌متر و الیگودرز ۴۳.۵ میلی‌متر بارش داشته‌اند و این ارقام نشان‌دهنده توزیع مناسب سامانه بارشی در نقاط مختلف لرستان است.

لزوم استمرار بارش‌ها در ماه‌های آینده

مرادپور در پایان با تأکید بر اثرات مثبت سامانه اخیر گفت: این بارش‌ها موجب تقویت رطوبت جو و کاهش نسبی دما در سطح استان شده است. با این حال، استمرار بارندگی‌ها در ماه‌های آینده برای جبران کمبودهای آبی سال‌های گذشته ضروری به نظر می‌رسد.