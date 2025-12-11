راضیه پیلهوران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز بارشهای پراکنده در اغلب نقاط استان رخ داد که تمرکز این بارشها بیشتر در مناطق شرقی و جنوبی لرستان بود.
وی ادامه داد: طی ساعات صبحگاهی با کاهش پوشش ابر و رطوبت نسبی، دماهای کمینه در تمامی نقاط استان کاهش پیدا کردند.
کارشناس هواشناسی لرستان افزود که این روند در روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت و شرایط جوی ناپایدار در مناطق شرقی به ویژه جنوبشرق استان باعث بارشهای پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظهای خواهد شد.
موج دوم سامانه بارشی و مخاطرات آن
کارشناس هواشناسی لرستان ادامه داد: روز شنبه موج دوم سامانه بارشی وارد استان میشود و تا ساعاتی از روز یکشنبه نیز در سطح استان فعال خواهد بود.
وی توضیح داد: پیشبینی شده که بارشها به صورت پراکنده در تمامی نقاط استان ادامه یابد.
پیلهوران اضافه کرد: همچنین وزش باد شدید همراه با این سامانه باعث مخاطراتی مانند اختلال در تردد جادهای، لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید افقی خواهد شد.
کاهش دما و توصیههای ایمنی
کارشناس هواشناسی لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، دماهای کمینه در تمامی نقاط استان کاهش خواهد یافت. به شهروندان توصیه میکنیم ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در ساعات بارش و وزش باد شدید پرهیز کنند.
