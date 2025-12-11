  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳

بارش‌ها جمعه و شنبه در لرستان ادامه خواهد داشت

خرم‌آباد- کارشناس هواشناسی لرستان، با اشاره به فعالیت موج‌های سامانه بارشی در استان اعلام کرد که بارش‌ها در روزهای جمعه و شنبه ادامه خواهد داشت.

راضیه پیله‌وران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز بارش‌های پراکنده در اغلب نقاط استان رخ داد که تمرکز این بارش‌ها بیشتر در مناطق شرقی و جنوبی لرستان بود.

وی ادامه داد: طی ساعات صبحگاهی با کاهش پوشش ابر و رطوبت نسبی، دماهای کمینه در تمامی نقاط استان کاهش پیدا کردند.

کارشناس هواشناسی لرستان افزود که این روند در روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت و شرایط جوی ناپایدار در مناطق شرقی به ویژه جنوب‌شرق استان باعث بارش‌های پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای خواهد شد.

موج دوم سامانه بارشی و مخاطرات آن

کارشناس هواشناسی لرستان ادامه داد: روز شنبه موج دوم سامانه بارشی وارد استان می‌شود و تا ساعاتی از روز یکشنبه نیز در سطح استان فعال خواهد بود.

وی توضیح داد: پیش‌بینی شده که بارش‌ها به صورت پراکنده در تمامی نقاط استان ادامه یابد.

پیله‌وران اضافه کرد: همچنین وزش باد شدید همراه با این سامانه باعث مخاطراتی مانند اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید افقی خواهد شد.

کاهش دما و توصیه‌های ایمنی

کارشناس هواشناسی لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، دماهای کمینه در تمامی نقاط استان کاهش خواهد یافت. به شهروندان توصیه می‌کنیم ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد غیرضروری در ساعات بارش و وزش باد شدید پرهیز کنند.

    نظرات

    محمد IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      
      پاسخ
      بارش. کجا. بوده. دروغ. نگید. به. مردم. بگوید. ابرها را. بارور. کنند. سال. دیگه. گندم. نیست. کشاورزی. از. بین. رفت

