دستگیری عامل قتل مأمور پلیس در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشگری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام فقدانی احدی از کارکنان انتظامی شهرستان بندرعباس به همراه فرزند خرد سال وی با یک دستگاه خودرو سواری سمند، بلافاصله دستور ویژه پیگیری موضوع توسط سردار فرمانده انتظامی استان صادر شد.

وی افزود: متعاقب آن ۲۴ ساعت پس از اعلام فقدانی طی تماس تلفنی احدی از شهروندان با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی بر پیدایش یک دستگاه خودرو سمند بلا صاحب به همراه پسربچه خردسال در یکی از مناطق حاشیه‌ای بندرعباس، بلافاصله مأموران با تشکیل تیمی در محل حاضر و اقدامات تخصصی و پلیسی جهت رسیدن به سرنخ‌های لازم انجام شد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: با تلاش همه جانبه و شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی در نهایت شب گذشته قاتل شناسایی و در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش در بندرعباس دستگیر شد که متهم در بازجویی‌های فنی به عمل آمده صراحتاً به قتل مقتول به انگیزه اختلافات مالی و شخصی اعتراف کرد.

سرهنگ علی لشگری خاطر نشان کرد: با همکاری قاتل دستگیرشده جسد مقتول نیز در محدوده اطراف محل وقوع قتل کشف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.