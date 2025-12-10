  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

دماوندی: ۳۱ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران از زندان آزاد شدند

دماوندی: ۳۱ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران از زندان آزاد شدند

ساری - مدیرعامل ستاد دیه مازندران گفت: در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با تلاش های هماهنگ ستاد دیه استان و مشارکت خیران ۳۱ زندانی جرایم غیر عمد به آغوش خانواده برگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دماوندی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: با مشارکت ارزشمند خیران تعداد ۳۱ نفر با مبلغ ۵۸ میلیارد ریال از زندانیان جرایم غیر عمد در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) از زندان رهایی یافته و به آغوش خانواده بازگشتند.

دماوندی ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت کلیه خیرین, نهادهای مردمی و دستگاه‌های قضائی و اجرایی که در محقق شدن این امر نیک مشارکت داشتند، بیان داشت: این اقدام در چارچوب برنامه‌های حمایتی ستاد دیه و با هدف کاهش آلام خانواده‌های زندانیان نیازمند در جرایم غیر عمد و تسهیل بازگشت این عزیزان به آغوش جامعه صورت پذیرفته است که از این تعداد ۱۲ نفر زن و مابقی آنها مرد هستند.

کد خبر 6685180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها