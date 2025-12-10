دماوندی: ۳۱ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دماوندی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: با مشارکت ارزشمند خیران تعداد ۳۱ نفر با مبلغ ۵۸ میلیارد ریال از زندانیان جرایم غیر عمد در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) از زندان رهایی یافته و به آغوش خانواده بازگشتند.

دماوندی ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت کلیه خیرین, نهادهای مردمی و دستگاه‌های قضائی و اجرایی که در محقق شدن این امر نیک مشارکت داشتند، بیان داشت: این اقدام در چارچوب برنامه‌های حمایتی ستاد دیه و با هدف کاهش آلام خانواده‌های زندانیان نیازمند در جرایم غیر عمد و تسهیل بازگشت این عزیزان به آغوش جامعه صورت پذیرفته است که از این تعداد ۱۲ نفر زن و مابقی آنها مرد هستند.