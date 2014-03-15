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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

از ابتدای سال صورت گرفت؛

آزادی 203 زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای استان مرکزی

آزادی 203 زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانها و مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد این استان از آزادی 203 زندانی از طریق کمکهای ستاد دیه استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خشایار جشمیدی  همچنین آمار زندانیان جرایم غیر عمد نیازمند کمک خیرین را 173 نفر اعلام  کرد.

وی با  اشاره به تلاش مداوم مددکاران ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان جرایم غیر عمد در استان مرکزی جهت مرتفع نمودن موانع آزادی این زندانیان گفت : در حال حاضر تعداد 173 نفر در زندانهای استان چشم انتظار کمکهای مردم خیر و نیک اندیش جهت حل مشکلات و آزادی از زندان هستند .

مدیر کل زندانهای استان مرکزی  در ادامه افزود:  از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد  203 نفر از طریق کمکهای ستاد دیه  و خیرین از زندان  آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود بازگشته اند.

جمشیدی همچنین از آمار قابل توجه اخذ رضایت شکات قتل عمد در سال جاری  خبر داد و در این خصوص گفت: در سال 1392 تعداد 15 نفر در زندانهای استان با تلاش مددکاران اجتماعی و سفیران نجات با اخذ رضایت از شکات و اولیای دم زندگی دوباره یافته اند.

وی در این خصوص افزود: با  توجه به اینکه این  گروه از زندانیان  و خانواده آنها  منتظر کمک های خیرین و نیکوکاران هستند  تحقق هدف این ستاد  جهت آزاد سازی این افراد نیازمند عزم عمومی خیرین و نیکوکاران جامعه میباشد.

جمشیدی در پایان شماره حساب سیبای  0216268687001  بانک ملی ایران را جهت واریز کمکهای مردم خیر و نوعدوست استان مرکزی به منظور آزاد سازی  زندانیان جرایم غیر عمد اعلام کرد.

کد مطلب 2256841

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