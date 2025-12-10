همایش جهاد احسان در کاشان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر همایش جهاد احسان با هدف تجلیل از هیئات مذهبی پیشگام در عرصه حمایت از خانوادههای آسیبدیده و مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، بههمت اداره تبلیغات اسلامی کاشان و شورای هیئات مذهبی شهرستان و با همکاری ستاد مردمی دیه برگزار شد.
در این آئین، که با حضور رؤسای هیئات، خانوادههای نیکوکار، و جمعی از فعالان اجتماعی و مسئولان شهرستان برگزار شد از هیئتهایی تقدیر شد که در سالهای اخیر، با ورود مؤثر به موضوع آزادی زندانیان، چهرهای تازه و اجتماعی از کارکرد هیأت را به نمایش گذاشتهاند.
حجتالاسلاموالمسلمین مهدی بصیرتی رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان در این مراسم با اشاره به ماهیت تمدنی هیأت، اظهار کرد: هیئت، اجتماع محبان اهلبیت علیهمالسلام است؛ اجتماعی که در کنار سوگواری و عزاداری و نیز بزرگداشت میلاد و شهادت اولیای الهی، غم مردم، رنج خانوادهها و مسئولیت اجتماعی را مهم میشمارد.
وی ابراز کرد: ورود هیئات کاشان به مسئله آزادی زندانیان، نشاندهنده بلوغ فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه دینی ماست.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با تأکید بر اینکه هیأت در گام دوم انقلاب باید «نهاد اجتماعی اثرگذار» باشد، نصریح کرد: این حرکت، تنها کمک مالی نیست؛ بلکه ترمیم یک گسست اجتماعی و احیای دوباره یک خانواده است.
