۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

همایش جهاد احسان در کاشان برگزار شد

کاشان - همایش جهاد احسان در تجلیل از هیئات فعال در آزادی زندانیان کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر همایش جهاد احسان با هدف تجلیل از هیئات مذهبی پیشگام در عرصه حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، به‌همت اداره تبلیغات اسلامی کاشان و شورای هیئات مذهبی شهرستان و با همکاری ستاد مردمی دیه برگزار شد.

در این آئین، که با حضور رؤسای هیئات، خانواده‌های نیکوکار، و جمعی از فعالان اجتماعی و مسئولان شهرستان برگزار شد از هیئت‌هایی تقدیر شد که در سال‌های اخیر، با ورود مؤثر به موضوع آزادی زندانیان، چهره‌ای تازه و اجتماعی از کارکرد هیأت را به نمایش گذاشته‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی بصیرتی رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان در این مراسم با اشاره به ماهیت تمدنی هیأت، اظهار کرد: هیئت، اجتماع محبان اهل‌بیت علیهم‌السلام است؛ اجتماعی که در کنار سوگواری و عزاداری و نیز بزرگداشت میلاد و شهادت اولیای الهی، غم مردم، رنج خانواده‌ها و مسئولیت اجتماعی را مهم می‌شمارد.

وی ابراز کرد: ورود هیئات کاشان به مسئله آزادی زندانیان، نشان‌دهنده بلوغ فکری، اخلاقی و اجتماعی جامعه دینی ماست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با تأکید بر اینکه هیأت در گام دوم انقلاب باید «نهاد اجتماعی اثرگذار» باشد، نصریح کرد: این حرکت، تنها کمک مالی نیست؛ بلکه ترمیم یک گسست اجتماعی و احیای دوباره یک خانواده است.

