انقلاب سبز در بیرجند؛ مشارکت بالاتر از میانگین کشوری در تفکیک زباله

مرتضی تقینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجام شده در خانه فناور محیط زیست و دادههای ارائهشده توسط شهرداری بیرجند، روند اجرای طرح تفکیک از مبدأ در این شهر طی سالهای اخیر با شتاب قابل توجهی همراه بوده و امروز به مرحله تثبیت و بهرهوری رسیده است.
وی افزود: طرح تفکیک از مبدأ در بیرجند همزمان در چند بستر مختلف پیش رفته و همین تنوع، موجب افزایش مشارکت دستگاهها و شهروندان شده است.
مدیر اجرایی خانه فناور محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اجرای «نظام مدیریت سبز» در دستگاههای اجرایی بیان کرد: هماکنون ۵۱ اداره دولتی پسماند خشک خود را بهصورت منظم به سازمان مدیریت پسماند تحویل میدهند و ماهانه حدود ۶۰۰ کیلوگرم پسماند از این بخش جمعآوری میشود.
پیشتازی بیرجند در هوشمندسازی مدیریت پسماند
تقینژاد ادامه داد: جمعآوری هوشمند پسماند بهعنوان یکی از محورهای نوین مدیریت شهری نیز در بیرجند در حال اجراست و همکاری شهرداری با شرکتهای دانشبنیان، از جمله «چرخه سبز خاوران» و «پلیمر باقران»، موجب شده ماهانه ۶۰ تن پسماند خشک از طریق اپلیکیشن، تماس تلفنی و ایستگاههای هوشمند جمعآوری شود.
وی نقش این شرکتها را در توسعه الگوی هوشمندسازی مدیریت پسماند «تعیینکننده» دانست و گفت: بیرجند اکنون یکی از فعالترین شهرهای شرق کشور در زمینه استفاده از فناوریهای نوین پسماند است.
فعالیت ۱۲ کلبه سبز و ۸۱ خودروی جمعآوری پسماند
وی افزود: نصب ۱۲ «کلبه سبز» در نقاط پرتردد شهر نیز بخشی دیگر از این طرح است و این مراکز بهطور میانگین ماهانه ۳۰۰ کیلوگرم پسماند دریافت میکنند.
به گفته تقینژاد، ساماندهی ۸۱ خودروی فعال در حوزه جمعآوری پسماند خشک نیز حجم قابلتوجهی از مواد بازیافتی را وارد چرخه مدیریت شهری کرده است؛ بهگونهای که تنها این ناوگان، ماهانه حدود ۳۶۰ تن پسماند خشک از منازل، اصناف و مراکز گوناگون جمعآوری میکند.
فعالیت ۷۶ مرکز و انبار بازیافتی تحت نظارت شهرداری
وی از وجود ۷۶ مرکز و انبار بازیافتی تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند خبر داد و گفت: نظارت دقیق بر این مراکز موجب افزایش شفافیت عملکرد، جلوگیری از فعالیتهای غیررسمی و بهبود سرعت پردازش پسماند شده است.
تقینژاد با اشاره به تحلیل دادههای جمعآوریشده در این طرح تصریح کرد: در حالی که میانگین تفکیک از مبدأ در کشور حدود ۱۴ درصد است، دادههای شهری بیرجند نشان میدهد ماهانه حدود ۴۲۰ تن پسماند خشک در این شهر جمعآوری میشود.
وی افزود: این رقم با توجه به جمعیت و سرانه تولید پسماند خشک، معادل ۳۵ درصد تفکیک از مبدأ است یعنی بیرجند بیش از دو و نیم برابر میانگین کشور در این حوزه مشارکت دارد.
کارخانه ۱۵۰ تنی پردازش در مسیر بازسازی و واگذاری
وی با اشاره به وضعیت تفکیک در مقصد نیز گفت: کارخانه ۱۵۰ تنی پردازش پسماند شهرداری بیرجند در حال واگذاری به بخش خصوصی است و در مرحله بهروزرسانی، سرویس و تعمیرات اساسی قرار دارد تا پس از تکمیل آمادهسازی، بهصورت کامل وارد چرخه پردازش شود.
مدیر اجرایی خانه فناور محیط زیست خراسان جنوبی در جمعبندی این گفتوگو تأکید کرد: زیرساختهای لازم برای توسعه تفکیک از مبدأ در بیرجند فراهم شده اما تداوم رشد آن نیازمند تقویت اقدامات فرهنگی و آموزشی است.
وی با بیان اینکه رسانهها، صداوسیما و فضای مجازی میتوانند نقش کلیدی در افزایش آگاهی عمومی داشته باشند، خاطرنشان کرد: هر میزان که شهروندان بیشتر در جریان ارزش اقتصادی و زیستمحیطی تفکیک قرار بگیرند، روند موفقیت مدیریت شهری در حوزه پسماند سرعت بیشتری خواهد گرفت.
نظر شما