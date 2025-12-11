خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۰ آذر می‌توانید با شماره ۲۲۵ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛

محیا اسناوندی در چند سال اخیر با اجرای «از مامان بگو» شناخته می شود که حالا به یک برند تبدیل شده است و در میان برنامه های گفتگومحور تلویزیون متمایز شده چون همه محور برنامه را روی مادری و مادران مهمانانش گذاشته است. اسناوندی گفتگوهایش با مهمانان را صمیمانه جلو می برد و چون خودش هم مادر است هرچند جوان به خوبی می تواند مسیر گفتگوها را هدایت کند.

اسناوندی بیش از یک دهه است که در برنامه های تلویزیونی اجرا می کند و در حوزه های مختلفی از برنامه نوجوانانه گرفته تا فضای اجتماعی اجرا کرده و حتی سردبیری برخی برنامه ها را هم بر عهده داشته است.

اسناوندی در کنار تلویزیون برنامه های رادیویی هم اجرا می کند و حضورش در فضاهای متفاوت کمک می کند که بتواند گفتگوهای گرم و صمیمانه ای را پیش برد.

او همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر که اکثر مجری های برنامه های شبانه تلویزیون مرد هستند از معدود مجریان زنی است که در این مناسبت اجرا می کند.

هرچند تلویزیون به طور معمول از ظرفیت مجریان زن بهره می برد اما بیش از اینها می تواند به مجریان زن در برنامه های اصلی میدان دهد. هم اکنون برنامه های صبحگاهی در شبکه های اصلی با زنان شناخته می شوند و توانمندی این مجریان و قدرت ارتباط گیری آنها از مردهای مجری همراهشان بیشتر هم بوده است.

این میدان می‌تواند گسترده تر شود و دایره بیشتری از مجریان زن را در برنامه ها ببینیم.

جنجال هفته؛ ماجرای سقوط اف ۳۵

نشست پرسش و پاسخ پیمان جبلی در دانشگاه شهید بهشتی همزمان با روز دانشجو برگزار شد و بعد از بیانیه‌های دانشجویان که عمدتاً به رویکردها و برنامه‌های تلویزیونی و حتی نظرسنجی‌ها نقد وارد کرده بودند جبلی در سخنانی به این نقدها جواب داد. نکته مهم این نشست واکنش رئیس صداوسیما به یک مساله جنجالی بود که در جنگ ۱۲ روزه و حتی پس از آن بارها مساله شد. مساله‌ای که جبلی در این نشست اذعان کرد که به اعتبار صداوسیما ضربه زده است. او به ماجرای سقوط اف ۳۵ اشاره کرد که ابتدا در صداوسیما خبر آن اعلام شد و بعد یکی از کارشناسان تلویزیون بدون اشاره به اینکه تلویزیون آن را اعلام کرده است به مطرح کردنش، اعتراض کرد.

جبلی که تا پیش از این درباره انتقادها به اعلام خبری که صحت آن تایید نشده، جوابی نداده بود در این سخنان عنوان کرد: «یک مورد اعتبار ما را خدشه‌دار کرد که ماجرای سقوط اف ۳۵ ها بود. مگر ما در آسمان بودیم که شاهد سقوط جنگنده باشیم؟ مگر ما پشت سیستم پدافند بودیم؟ فردی از مقامات رسمی نظامی به ما اطلاع داد و پس از آن نهایتاً به دلایلی دریافتند که اطلاعات، معتبر نبوده، خبر دیگری به ما دادند. مقامات رسمی رسانه نباید اعتبار خود را وابسته به اعتبار دستگاه‌ها و نهادهای دیگر کنند.»

چالش هفته؛ مسیر جدید برنامه سازی

برنامه گفتگومحور حسین دهباشی در یوتیوب جدیدترین برنامه ای است که بدون دریافت مجوز از ساترا در فضای مجازی منتشر می شود. گویا این برنامه فرایند دریافت مجوز را هم طی کرده است اما به دلیل چالش هایی در نهایت در یوتیوب منتشر شده است. تا کنون چندین برنامه از جمله برنامه های علی ضیا، علی صبوری و مجید واشقانی در فضای مجازی منتشر شده اند و حالا برنامه دهباشی هم جدیدترین برنامه ای است که قید مسیر مجوز گرفتن از ساترا را زده است. امروز برنامه های مختلفی در فضای مجازی ساخته می شود و بسیاری از بلاگرها و اینفلوئنسرها با یک دوربین و نهایتاً یک گوشی موبایل محتوا تولید می کنند. برخی از برنامه های فضای مجازی گاه با چالش های مختلفی هم مواجه شده است مثل برنامه واشقانی با هانی کرده که شدت انتقادات باعث شد برنامه را حذف کنند یا برنامه علی صبوری که حجم دیالوگ های زننده و اروتیک باعث شد واکنش های منفی بگیرد.

شاید بخشی از این مسیر که باعث شده است چهره ها خودشان به تولید و انتشار اقدام کنند خلا قانونی ساترا بوده باشد. خلایی که اخیراً قرار است به صورت جدی پیگیری شود و بخشی از انتقادات به ساترا را پاسخ دهد.

طرح قانونی شدن ساترا در مجلس با عنوان طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حال پیگیری است و بر این اساس به پشتوانه قانون بهتر و منطقی تر می تواند به مسائل مختلف شبکه نمایش خانگی ورود کند.

نکته هفته؛ رویکرد کمرنگ به «سینماحقیقت»

روز گذشته نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» افتتاح شد. جشنواره «سینماحقیقت» مهمترین رویداد سینمایی در حوزه مستند است که مستندسازان بسیاری از این جایگاه توانسته اند خود و آثارشان را تثبیت کنند.

جشنواره «سینماحقیقت» هر سال بخشی از آینده مستندسازی ایران را شکل می‌دهد. خیلی از فیلمسازهایی که امروز نامشان در تولیدات جدی داخلی و بین‌المللی می‌درخشد، اولین‌بار در همین جشنواره دیده شدند؛ از مستندسازانی که با یک دوربین ساده آمده بودند تا آنهایی که بعدتر وارد پروژه‌های کلان شدند.

با این‌حال تلویزیون هنوز به‌اندازه ظرفیت‌های واقعی این جشنواره، از آن بهره‌برداری نمی‌کند. هرچند برنامه هایی در شبکه افق و شبکه مستند اخبار و حواشی و فیلم های جشنواره را پوشش می دهند اما نگاه تلویزیون به این جشنواره و آثارش می تواند بیشتر از این باشد و خوب است که پررنگ تر شود.

برنامه «هفت» در طول جشنواره جهانی فجر به شیراز رفت که شاید تولیدات آن جشنواره یک چندم این جشنواره بود.

برای جشنواره «سینماحقیقت» نیز برنامه «هفت» به شکل شبانه و روتین و همچنین برنامه های دیگری می توانست راه اندازی شود تا به سوژه ها، تولیدات، کارگردانان و بخش های مختلف این جشنواره بپردازد.