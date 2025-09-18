خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی میپردازد. همچنین در این بسته، نیمنگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاهترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.
امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور میتوانید با شماره ۲۱۳ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.
چهره هفته؛ امیرحسین قیاسی
امیرحسین قیاسی یکی از استندآپ کمدین هایی بود که با برنامه «خندوانه» دیده شد و استعداد خود را در طنازی و کمدی به نمایش گذاشت. او این روزها برنامههایی در شبکه نمایش خانگی در پلتفرمهای مختلف دارد که مورد اقبال هم قرار گرفته و در چند وقت اخیر ویدئوهای مصاحبههایش با چهرهها بارها در شبکههای اجتماعی بازتاب داشته است.
چند ویدئوی کوتاه کافی است تا قیاسی بتواند استعداد خود را نمایش دهد؛ از شوخیهای آغاز برنامه تا گفتگوهای پرزخم و بانمکش با مهمانها. «نیمهشب» دقیقاً روی همان فرمولی سوار است که در نایتشوهای دنیا جواب داده اند: مونولوگ تند درباره اخبار روز، یک آیتم کوتاه یا بازی و بعد گفتگو.
گفتگوهایش با هنرمندان معمولاً بخشهایی طنازانه دارد که هر یک توانسته از مخاطبانش خنده بگیرد. موقعیتهایی که معمولاً در طراحیها و بداهههای قیاسی و مهمان توانسته جذاب، سرگرم کننده و بازیگوشانه دربیاید.
گفتگوی اخیر او با مهرداد صدیقیان و ترندی که در شبکههای اجتماعی برای مبلغ شبا و هادی حجازی فر رخ داد از جمله مصادیقی است که نشان میدهد او به خوبی میتواند گفتگوهای گرم و صمیمی با مهمانش بگیرد و آنها را به موجی طنازانه برای مخاطبش تبدیل کند.
دیس و دیس بک های او با ابوطالب حسینی دیگر استندآپ کمدین موفق این روزها نیز از جمله همین موقعیت هاست که باز هم توانسته بامزه و جالب دربیاید.
در کل او این روزها بر مدار موفقیت می چرخد و یک جمله یا ریاکشن مهمانش، ظرف چند ساعت به خوراک پیجهای بزرگ تبدیل میشود و دور دوم و سوم انتشار را رقم میزند.
موضع گیری هفته؛ خروج آرشیو صداوسیما
این هفته در برنامه «فوتبال ۳۶۰» خبری درباره آرشیو صداوسیما مطرح شد و رسول خطیبی از مدیران فوتبالی درباره آرشیو صداوسیما با عنوان کردن نکتهای بیان کرد که مزدک میرزایی ۲۵ میلیون دلار از آرشیو صداوسیما را با خودش از ایران خارج کرده است. نکتهای که عادل فردوسیپور آن را رد کرد.
با این حال همین سوال این هفته در حاشیه جلسه هیئت دولت از پیمان جبلی رئیس صداوسیما سوال شد که او در این باره بیان کرد: اطلاع دقیقی درباره این موضوع ندارم اما آنچه که مطلع هستم در چند سال اخیر گزارش مستندی از خروح آرشیو صداوسیما به خارج از کشور نداشته ایم.
وی همچنین گفته است: شواهدی وجود دارد که بخشهایی از آرشیو در گذشته بهدلیل ضعف آئیننامههای استفاده از مواد آرشیوی از سازمان خارج شده است.
نقد هفته؛ قابی که از اصفهان جا ماند
اتفاق ویژه ای که چندی است در صداوسیما شکل گرفته است پرداختن به استانهای کشور در قالب یک پویش ملی است به صورتی که همه شبکههای رادیویی و تلویزیونی موظف هستند بخشی از کنداکتور خود را به ظرفیتهای استان انتخاب شده اختصاص دهند. این هفته صداوسیما استان اصفهان را به عنوان استان پویش «ایران جان» انتخاب کرد و پویش ملی «ایرانِ جان - اصفهان ایران» به عنوان استان محور این طرح رسانهای در صدا و سیما اجرا شد. این پویش که در قالب «هفتههای ایرانی» برنامهریزی میشود، به دنبال جای دادن استانها در کانون توجه رسانه ملی است.
برنامههایی چون «صبح بخیر ایران»، «ایران دوستداشتنی»، «سیمای خانواده»، «ورزش و مردم» برنامههای ورزشی شبکه سه و دیگر برنامههای صبحگاهی و عصرگاهی شبکههای سیما رنگ و بوی اصفهان پیدا کردند و به موضوعات صنعت، فرهنگ، تاریخ، طبیعت و زندگی شهری این استان پرداختند.
با این حال شاید این پویش میتوانست بیشتر سراغ رویدادهای استانی برود تا هم مخاطب را در جریان آنچه در این استان میگذرد قرار دهد و هم پویش را به روز با رخدادهای شهر همراه کند. هر چند این بار این ضعف به صداوسیمای مرکز استان برمی گردد. روز چهارشنبه ۲۶ شهریور این شهر شاهد رونمایی یک رویداد فرهنگی هنری بود. آئین رونمایی از پوستر جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان برگزار شد که با حضور کودکان بازمانده از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه هم همراه بود. شبکه خبر ۲ اتفاقاً این آئین را به صورت دوقاب همزمان با پوشش نشست سخنگوی وزیر امور خارجه پوشش داد. اما عجیب بود که شبکه اصفهان درحالی که میتوانست این مراسم را نمایش دهد به پخش برنامههای تولیدی اکتفا کرده بود.
نکته هفته؛ سیستان در قابی ملی
تاکنون ۲۱ قسمت از سریال تلویزیونی «بادار» تازهترین تولید شبکه یک سیما روی آنتن رفته است. این مجموعه با نگاهی اجتماعی و خانوادگی ساخته شده و محوریت آن زندگی مردمان سیستان و بلوچستان است؛ استانی که کمتر در قاب آثار نمایشی تلویزیون مجال روایت پیدا کرده است.
«بادار» به کارگردانی سیروس حسنپور و تهیهکنندگی رشید حاجتمند تولید شده و بیشتر از بازیگران بومی منطقه بهره گرفته است.
این مجموعه در قالبی درام، داستانی از گاو سیستانی را به تصویر کشیده است؛ داستانی که ضمن نمایش چالشها، محرومیتها و سختیها قرار است ظرفیتها و امید را هم نمایش دهد.
شاید قصه میتوانست درام پرکشش و درگیرکننده تری را برای مخاطب روایت کند اما سریال در قسمتهایی طولانی شده و ریتم آن کند میشود. مخاطب حتماً از سوژههایی غیر از پایتخت و تهران استقبال میکند و تجربه چند فصلی شدن «پایتخت» و «نون.خ» هم این ماجرا را اثبات کرده است. با این حال فرمول دیده شدن آن سریالها رفتن سراغ حرفهای هاست و نگارش فیلمنامههای جذاب. نکتهای که «بادار» تقریباً از آن بی بهره است و نتوانسته چندان نام خود را در میان مخاطبان مطرح کند.
