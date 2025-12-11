به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی در چهل و سومین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور صبح امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه با حضور حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، حسین سیمایی صراف وزیر علوم و سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برای اینکه بتوانیم در حوزه علم سلامت گامی به جلو برداریم، باید همکاری بخشهایی که قابلیت حل مسائل را دارند، افزایش یابد. این همان رویکرد «علم مسئلهمحور» است که رئیس جمهور نیز بر آن تأکید دارند.
وی افزود: برای اینکه دانشگاههای سطح یک و دوم به سه و چهار و پنج ارتقا یابند، حل مستقیم مسائل مردم را اولویت قرار دهندو تشکیل جلسات مکرر به تنهایی راهگشا نیست.
وزیر بهداشت اضافه کرد: من معتقدم تمرکز صرف بر ادامه مالیاتها در حوزههای مورد توافق طرفین، تأثیر چندانی نخواهد داشت. تمرکز اصلی ما باید بر مسئلهمحوری باشد.
ظفرقندی با اشاره به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت، گفت: بسیاری از مشکلات ما در حوزه سلامت مانند مسئله آلودگی هوا و سایر چالشهای مرتبط با محیط و زندگی روزمره؛ از عوامل اجتماعی، اقتصادی ناشی میشود.
وی افزود: سالانه حدود ۵۰ هزار مرگومیر در کشور به دلیل آلودگی هوا رخ میدهد؛ رقمی که بار سنگینی بر نظام سلامت و بیمارستانها تحمیل میکند. این موضوع بارها در دولتهای مختلف مطرح شده، اما همچنان بهعنوان یک معضل جدی پابرجاست.
وزیر بهداشت با اشاره به مرگومیرهای جادهای گفت: این مسئله نیز یکی از چالشهای بزرگ کشور است. سالانه حدود ۲۰ هزار نفر، عمدتاً جوانان، در تصادفات جادهای جان خود را از دست میدهند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش نرخ باروری و روند نزولی جمعیت، ما را ناگزیر کرده که مراکز درمان ناباروری ایجاد کنیم؛ مراکزی که با هزینههای بسیار بالا فعالیت میکنند و در نهایت تنها سه تا پنج هزار تولد حاصل میشود.
ظفرقندی اظهار کرد: این پرسش جدی پیش روی ماست که چرا چنین بحرانهای بزرگی، هر روز در کشور تکرار میشود؟ عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، از وضعیت جادهها و کیفیت خودروها گرفته تا شرایط محیطی و اقتصادی، نقش تعیینکننده دارند و اگر این حوزهها بهطور ساختاری اصلاح نشوند، هر روز شاهد تکرار این فجایع خواهیم بود.
وی با اشاره به امکاناتی که در حوزه سلامت وجود دارد، گفت: امروز در حوزه سلامت، تجهیزات پیشرفته، باکیفیت و حتی صادراتمحور در اختیار داریم و گردش مالی این بخش قابل توجه است؛ اما حل مسائل بنیادین سلامت با فناوری بهتنهایی ممکن نیست، بلکه نیازمند نگاه جامع، همکاری میانبخشی و تصمیمگیری مستمر است.
وی اظهار امیدواری کرد که این جلسه آغازی نیک برای تداوم گفتگوها و همکاریهای مؤثر باشد؛ تا بتوان با هم به مسائل کشور دقیقتر نگاه کرد و حل مشکلات را سرلوحه کار خود قرار داد.
محمدرضا ظفرقندی در جمع خبرنگاران در مورد امضای تفاهمنامه ۴ جانبه برای حل مشکل ارتباط دانشگاه و صنعت نیز گفت: دانشگاههایی که در این نشست حضور داشتند از دانشگاههای سطح یک کشور هستند و ظرفیت علمی بسیار بالایی در دورههای تخصصی، فوق تخصصی و دکتری دارند. از سوی دیگر صنعت کشور برای رشد واقعی نیازمند حرکت بر مبنای فناوری نگاه آینده نگر و توان طراحی نوآوری در مرزهای دانش است.
وی با اشاره به ضرورت مسئلهمحور شدن دانشگاهها گفت: یکی از چالشهای ما این بوده که دانشگاهها باید به صورت مسئله محور عمل کنند و مشکلات کشور را شناسایی و در راستای حل مسائل عمومی وارد عمل شوند.
وزیر بهداشت افزود: تفاهمنامهای که امروز میان وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی امضا شد با هدف ایجاد یک تعامل مستمر، مؤثر و هدفمند میان دانشگاهها و صنعت شکل گرفته است تا این همکاری بتواند بر مسائل اجتماعی و عمومی کشور اثرگذار باشد.
وی اظهار کرد: بر اساس این تفاهم مسائل و نیازها احصا میشود و شرکتهایی که در این حوزه سرمایه گذاری میکنند از مزایای مالیاتی بهره مند خواهند شد. این اقدام راه را برای سرمایه گذاری هدفمند در ارتقای فناوری و حل مسائل کشور هموار میکند.
