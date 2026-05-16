۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

کاهش دما در کهگیلویه و بویراحمد؛احتمال سرمازدگی محصولات وجود دارد

یاسوج -مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: صدور هشدار سطح زرد کشاورزی و کاهش دمای شبانه و روزانه در استان می تواند منجر به خسارت به محصولات کشاورزی شود.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد در استان افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، از صبح روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه تا صبح دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه کاهش دمای شبانه و روزانه به‌ویژه در مناطق سردسیر و شمال استان رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: در این مدت دمای هوا بین دو تا پنج درجه کاهش می‌یابد و احتمال سرمازدگی برخی محصولات کشاورزی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد مناطق اثر این سامانه را یاسوج، دنا، سی‌سخت، مارگون، کهگیلویه ، گچساران، باشت، چرام، لنده، بهمئی و امامزاده جعفر اعلام کرد.

وی از کشاورزان و باغداران خواست برای جلوگیری از خسارت احتمالی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کرمی یادآور شد: انجام آبیاری باغات، استفاده از روش‌های مناسب برای افزایش دمای باغ، محلول‌پاشی با ترکیب کودهای حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید پیش از بروز سرما از جمله توصیه‌های مهم در این زمینه است.

وی افزود: همچنین توصیه می‌شود در مناطقی که احتمال رسیدن دما به زیر صفر وجود دارد از انجام مبارزه شیمیایی خودداری شود و در مناطق سردسیر نیز نسبت به استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات و تخلیه آب و جمع‌آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار اقدام شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: زنبورداران نیز باید نسبت به عایق‌بندی کندوها و استفاده از تغذیه مصنوعی اقدام کنند و صاحبان گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی نیز با کنترل و تنظیم دما و تأمین سوخت کافی از بروز خسارت جلوگیری کنند.

