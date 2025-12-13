به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر، روز دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف تیم خیبر خواهد رفت. آبی‌پوشان پایتخت که با یک بازی کمتر و ۲۱ امتیاز در رده سوم جدول رده‌بندی قرار دارند، با کسب سه امتیاز این مسابقه می‌توانند همچنان در کورس رقابت برای رسیدن به صدر جدول باقی بمانند.

مهران احمدی، هافبک استقلال که در دربی ۱۰۶ نیز غایب بود، هنوز به آمادگی کامل نرسیده و شرایط ۱۰۰ درصدی برای حضور در زمین مسابقه ندارد. بر همین اساس، احتمال غیبت این بازیکن در دیدار مقابل خیبر زیاد است و کادر فنی استقلال امیدوار است احمدی بتواند خود را برای دیدار برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده کند.

سامان فلاح، مدافع استقلال که در دیدار با ملوان دچار مصدومیت شده بود، در بازی برابر خیبر در اختیار کادر فنی نخواهد بود. همچنین عارف آقاسی دیگر مدافع آبی‌ها همچنان در تمرینات تیم حضور ندارد و شرایط بازگشت او نیز نامشخص است.

تا امروز شنبه ۲۲ آذر، استقلال برای دیدار حساس مقابل خیبر حداقل سه بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌های کادر فنی آبی‌ها را در این مسابقه تحت تأثیر قرار دهد.